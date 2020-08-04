التدليك علاج فعال للمشاكل الصحية عند الرضع

تغفل الكثير من الامهات عن هذا الحل السحرى الذي يساعدهن فى علاج معظم المشاكل الصحية التى يعانى منها الرضع مثل عدم انتظام النفس والحموضة والمغص وغيرها الكثير.

وأكد موقع "بولد سكاى" أن تدليك الرضع بانتظام يحسن عمل أعضاء الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بشكل كبير مما يحميهم من مشكلات صحية كثيرة ويساعده فى علاج بعضها.

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كشفت عدة دراسات أن العلاج بالتدليك يمكن أن يتحكم في ارتجاع الأحماض عند الرضع من خلال إطلاق هرمون الكورتيزول من الدماغ مما يجعل يشعرهم بالتحسن ويقلل التوتر وبالتالى يحد من اعراض ومشاكل الحموضة.

أما بالنسبة لمغص فنجد أن العلاج بالتدليك من الطرق الفعالة فى علاجه بشرط ان يتم بشكل صحيح ويفضل استخدام زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الزيتون فى تدليك جسم الطفل.





احرص على تدليك معدة الرضيع بضربات في اتجاه عقارب الساعة. لا تستخدم أبدًا الحركات المعاكسة لاتجاه عقارب الساعة على معدة لأن يضره كثيرا .

لا تدلكي الطفل بعد الرضاعة واحرصى على الحفاظ على ترك وقت كاف ساعة على الأقل بين آخر تغذية ايا كان نوعها و التدليك.



