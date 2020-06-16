بأبسط الحلول .. علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع



وتحتوي العديد من أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) على أكثر من مكون واحد ، بما في ذلك بعض الأدوية التي قد لا يحتاجها طفلك.

إذا كنت لا تقرأ الملصقات بعناية ، فقد تعطي طفلك الكثير من الأدوية.



