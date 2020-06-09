بمكون بسيط .. حارب التهاب الأذن وتخلص من الألم

يمكن استخدام عدة

للتخلص من الألم والإزعاج الذي تسببه.





ويعتبر العرض الرئيسي لـ

التهاب

هو الألم والتهيج في الحلق خاصة عند البلع؛ حيث يمكن لبعض المكونات ان تستخدم كـ علاج منزلي لالتهاب الأذن، ولهذا يمكنك تجربة الوصفة التالية لتسكين ألم الأذن، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي.



حفنة من أوراق المانجو



مكوناتربع كوب من الماء.طريقة التحضير1- اغلي أوراق المانجو وبعد أن يهدأ الخليط قليلًا.2- قومي بعصرها جيدًا، وادهني أذنيك بقطرة أو قطرتين من العصارة.3- كرري ذلك يوميًا لمدة أسبوعين وسوف تشعرين بالراحة التامة.