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مرأة

بمكون بسيط .. حارب التهاب الأذن وتخلص من الألم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:06 م
علاج منزلي لالتهاب
علاج منزلي لالتهاب الاذن
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آية التيجي
يحدث التهاب الأذن مع الإصابة بنزلات البرد، ويتسبب التهاب الأذن في آلام شديدة مما يعد مصدر إزعاج، ويمكن استخدام عدة علاجات التهاب الأذن للتخلص من الألم والإزعاج الذي تسببه.


ويعتبر العرض الرئيسي لـ التهاب الأذن هو الألم والتهيج في الحلق خاصة عند البلع؛ حيث يمكن لبعض المكونات ان تستخدم كـ علاج منزلي لالتهاب الأذن، ولهذا يمكنك تجربة الوصفة التالية لتسكين ألم الأذن، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي.

مكونات حفنة من أوراق المانجو
ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

1- اغلي أوراق المانجو وبعد أن يهدأ الخليط قليلًا.
2- قومي بعصرها جيدًا، وادهني أذنيك بقطرة أو قطرتين من العصارة.
3-  كرري ذلك يوميًا لمدة أسبوعين وسوف تشعرين بالراحة التامة.
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