بمشاركة دولية واسعة.. منتدى باريس للسلام يواصل أعماله وحماية الطفولة في العصر الرقمي تتصدر أجندته

تتواصل في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم / الأربعاء / ، أعمال الدورة التاسعة من منتدى باريس للسلام، التي انطلقت أمس / الثلاثاء / وتستمر يومين، بقصر شايوه، تحت شعار "من السيادة إلى التعاون".

وتشهد أعمال المنتدى مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني، لمناقشة أبرز التحديات الدولية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهتها.

وتتضمن دورة هذا العام نحو 80 جلسة بمشاركة أكثر من 350 متحدثا، وتتناول قضايا جيوسياسية وتحديات التكنولوجيا الناشئة والتنمية والبيئة، إلى جانب التركيز على قضايا الطفولة وحماية الأطفال في العصر الرقمي.

وفي هذا الإطار، شهد المنتدى انعقاد قمة للطفولة، تضمنت جلسة رفيعة المستوى أمس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والشركات، لبحث سبل تعزيز حقوق الأطفال وحماية رفاههم وتحسين ظروف حياتهم ونموهم.

وشهدت القمة إطلاق إعلان "الأطفال أولا"، الذي يحظى بدعم أكثر من 50 دولة، إلى جانب منظمات دولية و20 منظمة غير حكومية ومؤسسة خيرية وشركة، بهدف وضع حقوق الأطفال في صدارة السياسات والبرامج وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى توفير مستقبل أفضل لهم.

ويرتكز الإعلان على 5 محاور رئيسية تشمل الصحة والتغذية والتعليم والحماية والرفاه النفسي في العصر الرقمي، مع العمل على تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2045.

كما شهدت القمة إطلاق مبادرتين لدعم تنفيذ هذه الالتزامات، تتمثل الأولى في "إطار الأولويات الخاصة بالطفولة"، الذي يتضمن مؤشرات وممارسات جيدة لمساعدة الجهات المعنية على تطوير سياساتها وبرامجها، فيما تتمثل الثانية في "منصة العمل من أجل الطفولة"، التي تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي مجال حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الحديثة، أعلن المنتدى عن التزامات من جانب عدد من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، من بينها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إلى جانب مؤسسات معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، لدعم الأبحاث والأدوات التي تساعد على فهم تأثير التفاعل مع هذه التقنيات على نمو الأطفال وتطورهم.

وأُعلن في هذا الإطار عن تعهدات مالية بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين يورو لتمويل الأبحاث وتطوير الأدوات اللازمة، بما يسهم في تعميق الفهم العلمي لتأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال، ويدعم الجهود الرامية إلى جعل هذه التقنيات أكثر أمانا.

وأكد ماكرون، خلال مشاركته في قمة الطفولة، ضرورة عدم إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للأطفال قبل إخضاعها للاختبار والتقييم، مشددا على أهمية حماية صحتهم النفسية ونموهم المعرفي، والاستفادة من الدروس المستخلصة من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال دون تقييم كاف لتأثيراتها.

تأتي هذه التحركات استكمالا لخريطة الطريق الخاصة بالتحالف المعني بحقوق الأطفال وحمايتهم في عصر الذكاء الاصطناعي، التي أطلقها الرئيس الفرنسي في الأمم المتحدة خلال سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتستمر فعاليات قمة الطفولة في إطار أعمال المنتدى الذي يناقش كذلك قضايا التعاون الدولي والتحديات الجيوسياسية والتكنولوجيات الناشئة والتنمية والبيئة.

ويؤكد منتدى باريس للسلام، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2018، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتباره منصة للحوار وتطوير المبادرات والتحالفات متعددة الأطراف، بما يسهم في إيجاد حلول جماعية للتحديات العالمية.