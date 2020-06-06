علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.. بـ 10 وصفات سحرية

يمكن استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر ، وذلك للسيطرة على ألم الحلق، الحكة، أو تهيج الحلق، وهي أحد الأعراض الرئيسية لـ التهاب الحلق والصدر، وقد يزداد الأمر سوءًا عندما تحاول البلع، وقد تجد صعوبة في ابتلاع الطعام والسوائل، لذا يمكن استهلاك علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.











حتى إذا لم يكن التهاب الحلق والصدر حادا، وتشعر ببعض الألم البسيط، فقد يساهم استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر ، وذلك لتسكين الألم والتهيج الذي تشعر به، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل العلاجات المنزلية ما يلي:









1- العسل:

العسل الممزوج في المشروبات الساخنة أو تناوله بمفرده هو فعال كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.









وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن العسل كان أكثر فعالية في ترويض السعال الليلي، بالإضافة إلى أن العسل معالج فعال للجروح، مما يعني أنه قد يساعد في تسريع الشفاء من التهاب الحلق والصدر.



