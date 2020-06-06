علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.. بـ 10 وصفات سحرية

يمكن استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر، وذلك للسيطرة على ألم الحلق، الحكة، أو تهيج الحلق، وهي أحد الأعراض الرئيسية لـ التهاب الحلق والصدر، وقد يزداد الأمر سوءًا عندما تحاول البلع، وقد تجد صعوبة في ابتلاع الطعام والسوائل، لذا يمكن استهلاك علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.
حتى إذا لم يكن التهاب الحلق والصدر حادا، وتشعر ببعض الألم البسيط، فقد يساهم استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر، وذلك لتسكين الألم والتهيج الذي تشعر به، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل العلاجات المنزلية ما يلي:
1- العسل:
العسل الممزوج في المشروبات الساخنة أو تناوله بمفرده هو فعال كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.
وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن العسل كان أكثر فعالية في ترويض السعال الليلي، بالإضافة إلى أن العسل معالج فعال للجروح، مما يعني أنه قد يساعد في تسريع الشفاء من التهاب الحلق والصدر.
2- الماء المالح:
يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ في تهدئة التهاب الحلق وتكسير الإفرازات، من المعروف أيضًا أنه يساعد في قتل البكتيريا في الحلق، لذا فهو يعتبر علاجا منزليا لالتهاب الحلق والصدر.
3- شاي البابونج:
يعتبر شاي البابونج مهدئا بشكل طبيعي وعلاج لالتهاب الحلق والصدر؛ حيث إنه غالبًا ما يستخدم لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والقابضة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تخفيف أعراض الزكام.
4- النعناع:
ومن المعروف أن النعناع له قدرة على تنقية النفس؛ حيث يخفف من التهاب الحلق، وذلك لأن النعناع يحتوي على المنثول الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، لذا فهو علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر والتخلص من المخاط.
5- الغرغرة بـ صودا الخبز:
في حين أن الغرغرة بالمياه المالحة هي الأكثر استخدامًا، فإن صودا الخبز الممزوجة بالماء المالح يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الحلق، ويمكن للغرغرة بهذا المحلول أن تقتل البكتيريا وتمنع نمو الخميرة والفطريات، لذا فهو علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.
6- الحلبة:
وتحتوي الحلبة على فوائد صحية عديدة، مما يجعلها علاجا منزليا لالتهاب الحلق والصدر الطبيعي.
7- العرق سوس:
لطالما استخدم العرق سوس كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر، وتظهر الأبحاث الحديثة أنه فعّال عند مزجه بالماء ومع ذلك ، يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنب هذا العلاج.
8- خل التفاح:
يحتوي خل التفاح على العديد من المواد الطبيعية المضادة للبكتيريا، وتظهر العديد من الدراسات التأثيرات المضادة للميكروبات ومكافحة الالتهابات بسبب طبيعته الحمضية، يمكن استخدامه للمساعدة في تكسير المخاط كعلاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر ومنع البكتيريا من الانتشار.
9- الثوم:
يحتوي الثوم أيضًا على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، وذلك لأنه يحتوي على الأليسين، وهو مركب عضوي يشتهر بقدرته على مكافحة العدوى وعلاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر.
10- الفلفل الحار:
غالبًا ما يستخدم الفلفل الحار كمسكن للألم وعلاج منزلي لالتهاب الحلق والصدر، ويحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو مركب طبيعي معروف بحجب مستقبلات الألم.