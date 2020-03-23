التهاب الحلق والصداع المستمر.. ما علامات الإصابة بفيروس كورونا؟

فيروس كورونا من أخطر الأمراض التي تسيطر على دول العالم خلال هذه الأيام، وعلى الرغم من ذلك لا يعلم البعض عن الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









من الضروري معرفة علامات الإصابة بفيروس كورونا حتى تساعدك في اكتشاف المرض والخضوع للعلاج والسيطرة عليه بسرعة.









وكشف موقع "بولد سكاي" عن مجموعة من العلامات تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا ...









- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ

- صداع مستمر

- آلام بالجسم مع التعب العام

- الإحساس بقشعريرة بالجسم

- السعال المصحوب ببلغم

- سيلان الأنف

- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

-التهاب الحلق

- ضيق في التنفس