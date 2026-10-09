قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري.. وعصام عبد الفتاح يكشف كواليس القمة
فتح تشيد بمواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته
الصين والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى تفاهم بشأن تجارة المركبات الهجينة
شاب ينهي حياه عمه أمام الناس في الشارع باحدى قرى الدقهلية
إصابة أسامة فيصل بقطع .. وجراحة عاجلة لـ لاعب البنك الأهلي
منح حازم حسني الميدالية الذهبية الرئاسية في افتتاح كأس العالم للرماية 2026
برلماني: حماية المواطنين من الكلاب الضالة مسؤولية لا تحتمل التأجيل
الخزانة الأمريكية تسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية فورا
عصام عبد الفتاح يحسم الجدل بشأن استقالة محمود البنا ويكشف موقفه من حكام القمة
شوبير: نتيجة مباراة القمة لا تؤثر على استمرار عموتة مع الأهلي
أول تعليق من زيلينسكي على صفقة الديزل بين ترامب وبوتين
التحالف يعلن تدمير تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الفصائل اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث عندما ندخل المنزل بالحذاء؟.. مخاطر صحية خطيرة

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟
ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟
آية التيجي

يحرص كثير من الأشخاص على خلع الأحذية قبل دخول المنزل للحفاظ على نظافة الأرضيات والسجاد، لكن هذه العادة لا تقتصر فوائدها على التخلص من الأتربة والطين، بل قد تساعد أيضًا على تقليل انتقال البكتيريا والملوثات الكيميائية من الخارج إلى البيئة الداخلية، خاصة في المنازل التي تضم أطفالًا صغارًا أو حيوانات أليفة.

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟

وبحسب تقرير نشره موقع «NDTV»، تتعرض نعال الأحذية يوميًا لمجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك الأرصفة والطرق والتربة والمراحيض العامة والمساحات الخضراء، ما يجعلها عرضة لالتقاط الكائنات الدقيقة وبقايا المبيدات وغيرها من الملوثات التي قد تنتقل إلى أرضيات المنزل.

تلامس الأحذية العديد من الأسطح الخارجية على مدار اليوم، وقد تلتقط منها ملوثات مختلفة تنتقل لاحقًا إلى المنزل، ومن أبرزها:

البكتيريا: قد تحمل نعال الأحذية أنواعًا من البكتيريا، من بينها الإشريكية القولونية (E. coli) والمكورات العنقودية الذهبية، خاصة عند ملامسة الأسطح الملوثة أو التربة ومخلفات الحيوانات.

بقايا المبيدات: يمكن أن تنتقل بعض المواد الكيميائية العالقة بالأحذية من الحدائق والمناطق الزراعية والمروج إلى أرضيات المنزل.

الأتربة والتربة: تتراكم الأوساخ على نعال الأحذية، وقد تتحول إلى جزء من الغبار الموجود داخل المنزل.

حبوب اللقاح: يمكن أن تنتقل حبوب اللقاح من الأماكن المفتوحة إلى الأرضيات والأسطح الداخلية.

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟

مخلفات الحيوانات: قد تلتصق بعض المخلفات بنعال الأحذية دون ملاحظتها، ثم تنتقل إلى المنزل.

الجزيئات البيولوجية: قد تحمل الأحذية بقايا مواد عضوية وكائنات دقيقة من التربة والأسطح الخارجية.

ويختلف مستوى التلوث الذي تحمله الأحذية وفقًا للأماكن التي تعرضت لها وطبيعة الأسطح التي لامستها، إذ قد تكون الأحذية المستخدمة في المزارع أو الأماكن التي تحتوي على مخلفات حيوانية أكثر عرضة لالتقاط بعض الملوثات مقارنة بغيرها.

وعند دخول هذه المواد إلى المنزل، يمكن أن تستقر على الأرضيات والسجاد، كما قد تؤدي حركة الأشخاص والحيوانات الأليفة إلى إعادة إثارة الغبار وانتشار بعض الجزيئات في الهواء.

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟

فوائد خلع الحذاء قبل دخول المنزل

يساعد خلع الأحذية الخارجية عند مدخل المنزل على تقليل انتقال الأوساخ والملوثات من الشارع إلى الداخل، وهو ما قد يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة المنزلية.

وتشمل أبرز فوائد هذه العادة:

ـ تقليل الأتربة داخل المنزل: يساعد خلع الحذاء عند الباب على الحد من انتقال الطين والأوساخ إلى الأرضيات والسجاد.

ـ الحد من انتقال البكتيريا: يقلل من أحد المسارات المحتملة لدخول الكائنات الدقيقة الموجودة على الأسطح الخارجية.

ـ تقليل بقايا الملوثات الكيميائية: قد يساعد على الحد من انتقال بعض بقايا المبيدات والمواد العالقة بالتربة إلى داخل المنزل.

ـ الحفاظ على نظافة السجاد والأرضيات: يقلل من تراكم الأوساخ، ما يسهل أعمال التنظيف اليومية.

ـ تقليل انتقال حبوب اللقاح: قد يساعد على الحد من دخول بعض الجزيئات الخارجية التي يمكن أن تلتصق بنعال الأحذية.

ومع ذلك، لا يعني وجود البكتيريا أو الملوثات على نعال الأحذية أن التعرض لها سيؤدي بالضرورة إلى الإصابة بالأمراض، إذ يعتمد التأثير الصحي على نوع الملوث وكميته وطريقة التعرض له ومدته.

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟

لماذا يحتاج الأطفال والحيوانات الأليفة إلى اهتمام أكبر؟

تزداد أهمية الحفاظ على نظافة أرضيات المنزل في البيوت التي تضم أطفالًا رضعًا، لأنهم يقضون فترات طويلة في الزحف واللعب على الأرض، كما يلمسون الأسطح بأيديهم وقد يضعونها في أفواههم.

وقد يؤدي وجود الأتربة والملوثات على الأرضيات إلى زيادة فرص تعرض الأطفال لبعض المواد التي انتقلت من الخارج، لذلك يُعد خلع الأحذية عند المدخل إجراءً احترازيًا بسيطًا يمكن أن يساعد على تقليل هذا التعرض.

أما الحيوانات الأليفة، فتقضي وقتًا طويلًا على الأرض، وقد تلعق مخالبها بعد ملامسة الأسطح المختلفة، ما يجعل الاهتمام بنظافة المنزل وتقليل الملوثات الخارجية أمرًا مفيدًا لها أيضًا.

ولا يقتصر الحفاظ على بيئة منزلية نظيفة على خلع الأحذية فقط، بل يتطلب الاهتمام بتنظيف الأرضيات والسجاد بانتظام، إلى جانب غسل اليدين بعد التعامل مع الأحذية شديدة الاتساخ.

هل يمنع خلع الأحذية الإصابة بالعدوى؟

على الرغم من فوائد خلع الحذاء قبل دخول المنزل، فإنه لا يُعد وسيلة مضمونة لمنع العدوى أو القضاء على البكتيريا بشكل كامل.

فالكائنات الدقيقة موجودة بصورة طبيعية في البيئات الداخلية والخارجية، وليس جميعها ضارًا بصحة الإنسان. ومع ذلك، فإن تقليل انتقال الأوساخ والملوثات إلى المنزل قد يساعد على الحد من بعض مصادر التعرض غير الضروري لها.

وللحصول على بيئة منزلية أكثر نظافة، يُفضل الجمع بين خلع الأحذية الخارجية والتنظيف المنتظم للأرضيات والسجاد، مع الاهتمام بتهوية المنزل والتحكم في الرطوبة وفقًا لظروفه.

ماذا تحمل الأحذية عند دخول المنزل؟

5 عادات بسيطة للحفاظ على نظافة المنزل وتقليل الملوثات

يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات اليومية التي تساعد على الحد من انتقال الأتربة والملوثات من الخارج إلى داخل المنزل.

ـ تخصيص مكان للأحذية عند المدخل:

يساعد وضع رف أو خزانة للأحذية بالقرب من باب المنزل على تشجيع أفراد الأسرة والضيوف على خلع أحذيتهم قبل الدخول، وتقليل انتقال الأوساخ إلى الغرف.

ـ استخدام أحذية مخصصة للمنزل:

يُفضل الاحتفاظ بأحذية خفيفة أو نعال مخصصة للاستخدام داخل المنزل، بدلًا من ارتداء الأحذية الخارجية في غرف المعيشة والنوم.

ـ تنظيف سجادة المدخل بانتظام:

تساعد سجادة المدخل على التقاط جزء من الأتربة العالقة بالأحذية، لكنها قد تصبح مصدرًا لتراكم الغبار إذا لم تُنظف بصورة منتظمة.

ـ تنظيف الأرضيات والسجاد باستمرار:

يساعد التنظيف الدوري على إزالة الأتربة والجزيئات المتراكمة، ويُنصح بإيلاء اهتمام إضافي للأرضيات في المنازل التي تضم أطفالًا صغارًا أو حيوانات أليفة.

ـ تنظيف الأحذية وغسل اليدين:

عند تعرض الحذاء للطين أو مخلفات الحيوانات أو الأوساخ الواضحة، ينبغي تنظيفه بطريقة مناسبة قبل تخزينه. كما يُنصح بغسل اليدين بعد التعامل مع الأحذية شديدة الاتساخ.

هل يجب منع ارتداء الأحذية داخل المنزل تمامًا؟

لا توجد ضرورة لتحويل المنزل إلى بيئة معقمة، لكن خلع الحذاء قبل دخول المنزل يظل عادة عملية تساعد على تقليل انتقال الأتربة والملوثات من الخارج إلى الداخل.

ويعتمد الحفاظ على منزل نظيف وصحي على مجموعة من الممارسات المتكاملة، تشمل خلع الأحذية الخارجية عند المدخل، وتنظيف الأرضيات والسجاد بانتظام، والاهتمام بالنظافة الشخصية، خاصة في المنازل التي تضم أطفالًا رضعًا أو حيوانات أليفة.

وبذلك، يمكن لخطوة بسيطة مثل ترك الحذاء عند الباب أن تساعد على تقليل الأوساخ والملوثات التي تدخل المنزل يوميًا، دون الحاجة إلى المبالغة في إجراءات التعقيم.

خلع الحذاء قبل دخول المنزل فوائد خلع الحذاء نظافة المنزل بكتيريا الأحذية تقليل الملوثات داخل المنزل ارتداء الأحذية داخل المنزل طرق الحفاظ على نظافة المنزل بكتيريا نعال الأحذية الوقاية من الملوثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

محمد صلاح وبيب جوارديولا

جوارديولا يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير عن انتقاله إلى طرابزون سبور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم

صعود الذهب الآن.. ارتفاع عيار 21 اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

سعر الذهب

ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. استمع لوجهة نظر الآخرين

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. حاول ألا تتمسك برأيك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. مفاجآت مهنية وعاطفية

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الحب والعمل

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد