برق ورعد وأمطار بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد

شهدت مدن شرم الشيخ وطور سيناء وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ،و تقلبات جوية مفاجئة، تمثلت في تكاثف السحب وهبوب رياح شديدة، أعقبها سقوط أمطار غزيرة على شرم الشيخ، وأمطار خفيفة على طور سيناء، بالتزامن مع سماع دوي الرعد وظهور البرق في سماء المدينة السياحية، وسط رفع درجات الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ شهدت سقوط أمطار غزيرة، صاحبها نشاط ملحوظ للبرق والرعد، مشيرًا إلى تفعيل خطة الطوارئ والتأكد من جاهزية معدات الحملات وسيارات شفط المياه، للتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية ناتجة عن الأمطار.

وأوضح المركز أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لنشر الحملات المرورية على الطرق الدولية والساحلية، ومتابعة حركة السيارات، والحد من السرعات، حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات

وأضاف أن مدينة طور سيناء شهدت أيضًا هبوب رياح شديدة، أعقبها سقوط أمطار خفيفة، مؤكدًا أن الطرق تعمل بصورة طبيعية، ولم يُجرَ غلق أي منها حتى الآن.

وأشار المركز إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، ورفع درجات الاستعداد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي تداعيات محتملة للأحوال الجوية، وضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

من جانبه، تابع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تداعيات موجة الأمطار، موجّهًا المديريات الخدمية ورؤساء المدن برفع درجات الاستعداد، وتكثيف المتابعة الميدانية، والاستعانة بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه والتعامل مع آثار الأمطار.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اللحظية للأوضاع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بمختلف طرق المحافظة.