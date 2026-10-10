قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك
خاتم برونزي غارق يكشف نقشًا نادرًا لفنار الإسكندرية القديم
الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. مطالب بخطة قومية تجمع بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان
هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية
ترامب : أسعار النفط ستنهار بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران
تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد
برق ورعد وأمطار بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد
أساسي أم ورقة رابحة؟.. انقسام داخل الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة
روسيا : اقتراح إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا
ضبط صناع محتوى فيديوهات الرقص بملابس نسائية خادشة للحياء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية
الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية
أحمد سعيد

هل كلمة “عليّ الطلاق” تعد طلاقًا بالفعل؟ وما حكم من يحلف بالطلاق ثلاث مرات أثناء الغضب أو في سياق التهديد والتأكيد على الكلام؟ فهي من الأسئلة التي تشغل كثيرًا من الأزواج، خاصة عند الخلافات الزوجية، إذ يبحث بعض الناس عن حكم قول “عليّ الطلاق بالثلاثة”، وهل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بهذه العبارة أم لا، وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء.

هل قول “عليّ الطلاق بالثلاثة” ينهي الزواج؟

وفي السياق، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كلمة "عليّ الطلاق" لا تعد من الطلاق، بل إنها في قوة اليمين.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن كلمة "عليّ الطلاق" تعني يلزمني الطلاق. 

ماذا يفعل الزوج إذا حلف بالطلاق ثم خالف يمينه؟

وأوضح أنها تعتبر من حلف بالطلاق على زوجته لو فعلت كذا وفعلته، وحينها سيقول إنه لن يطلقها وسيكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.

وكشف أمين الفتوى بدار الإفتاء عن أن الزواج منعقد، وهذه الكلمة هي يمين ولا علاقة لها بالطلاق من أي جهة.

الإفتاء توضح حكم الحلف بالطلاق

ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، كانت قد أوضحت أن كلمة عليّ الطلاق هي عبارة إذا استخدمها الزوج للحلف أو التهديد أو التأكيد على الكلام، فالمعمول به في الفتوى المصرية أنها يمين بالطلاق لا يقع بها الطلاق، وفقًا للتفصيل الوارد في فتاوى الدار.

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج “عليّ الطلاق” وقت الغضب؟

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟»، أن الشرع الشريف جعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية -الطلاق- إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما.

ونبهت على أن الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة، ولهذا اشترط فيالمطلقأن يكون متزنًا في وقت الطلاق.

وذكرت شروط وقوع الطلاق أثناء الغضب وهي: ألا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.

وتابعت: فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضببحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول، فلا يكون الطلاق واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.

حكم عليّ الطلاق بالثلاثة هل عليّ الطلاق يقع حكم الحلف بالطلاق عليّ الطلاق بالثلاثة هل يقع الطلاق باللفظ الحلف بالطلاق وقت الغضب دار الإفتاء الإفتاء أحكام الطلاق في مصر الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

حسام حسن

تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن بسبب صلاح.. ماذا حدث؟

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

كلود هايكو 5.5

مفاجأة في عالم التكنولوجيا.. إطلاق كلود هايكو 5.5 الأسرع بتكلفة أقل 75%

بايك U5 بلس 2027

أسعار ومواصفات بايك U5 بلس 2027 في السعودية

هيونداي أيونيك 7

هيونداي تستعد لإطلاق Ioniq 4 وIoniq 7 بمواصفات خارقة

بالصور

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد