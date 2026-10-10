ضبط صناع محتوى فيديوهات الرقص بملابس نسائية خادشة للحياء بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية صانعي محتوى، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقص أحدهما مرتديًا ملابس نسائية بصورة وُصفت بالمبتذلة، وظهور الأخرى وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

رصد الفيديوهات وضبط المتهمين بالمنتزه

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو نشرها صانع محتوى عبر صفحته الشخصية، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويرقص بصورة مبتذلة، إلى جانب مقاطع أخرى لصانعة محتوى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

3 هواتف محمولة تكشف نشاط المتهمين

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما في نشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة ونشر المقاطع عبر صفحتيهما، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.