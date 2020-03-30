AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

15 فائدة لتناول الفلفل الحار

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
كشفت الدراسات والبحوث الحديثة أن الشطة الحارة والتي لا يحبذ البعض تناولها أو يخشي من تناولها لاعتقاده بأنها مؤذية للمعدة، تساعد في تحقيق فوائد صحية وطبية ومنها:

(1) التخلص من الوزن الزائد والمحافظة على رشاقة الجسم.
(2) وقاية القلب والشرايين مثل(قصور الشريان التاجي وتصلب الشرايين).
(3) توفير الوقاية من ضغط الدم.
(4) توفير الوقاية من السرطان عمومًا يعني بكل أنواعه. 
(5) السيطرة على مرض السكري حيث أن تناول الفلفل الحار يخفض نسبة السكر في الدم.
(6) زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردتين).
(7) تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة.
(8) اعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب.
(9) تسكين ألم المفاصل.
(10) تسكين الصداع.
(11) تسكين ألم الأسنان. 
(12) مقاومة وتخفيف التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد.
(13) زيادة كفاءة الجهاز المناعي. 
(14) تخفيف الحساسية الأنفية وإنسداد واحتقان الأنف.
Advertisements

ترشيحاتنا

أنا كورونا.. ضابط يخدع المسافرين على الطرقات للعودة إلى منازلهم

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-3-2020

شخص هندي نقل له العدوى.. كواليس وفاة أول طبيب في مصر بـ فيروس كورونا

أخبار الفن| لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس الكورونا.. متابعة تسخر من شريف مدكور

الكوب السحري لتقوية المناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها