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مرأة

التهاب الحلق.. أعراض أكثر خطورة لا تغفليها

الخميس 19/مارس/2020 - 10:03 م
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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لمياء الياسين
عادة ما يتحسن التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام. 

هناك الكثير من المضادات الحيوية دون وصفة طبية والتي ستساعد في علاج الأعراض، لكن كثرة استخدامها سيؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي و عرضك لخطر الإصابة بالعدوى.

على الرغم أن أعراض إلتهاب الحلق عديدة ولا خوف منها إلا أنه وفقا لموقع "healthline" هناك مجموعة من اعراض التهاب الحلق تعد مؤشر لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.
أعراض لا تغفليها.. مؤشر أكثر خطورة من التهاب الحلق

ووفاق لموقع هيلث عادة ما تتحسن أعراض التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي.

ذكر موقع "healthline" أن هناك مجموعة من أعراض التهاب الحلق تعد مؤشرا لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.

- التهاب الحلق الحاد
- مشكلة في البلع
- صعوبة في التنفس أو الألم عند التنفس
- صعوبة في فتح الفم
- التهاب المفاصل
- حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)
- الرقبة مؤلمة أو تصلب
- ألم الأذن
- دم في اللعاب أو البلغم
- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع

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