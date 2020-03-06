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مرأة

أسباب التهاب الحلق

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:07 م
اسباب التهاب الحلق
اسباب التهاب الحلق
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اسماء محمد
يعد التهاب الحلق من أكثر الأمراض الشائعة في فصل الشتاء و يسبب الكثير من المتاعب للمريض ويجعله غير قادر على تناول الطعام أو التحدث بشكل جيد.

وبما أن الوقاية دائما أفضل من العلاج نعرض لكم ثمانية من أكثر أسباب التهاب الحلق انتشارا بين البشر، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

البرد والأنفلونزا

- نزلات البرد والانفلونزا وغيرها من الالتهابات الفيروسية، الحصبة وهي مرض يسبب طفح وحمى، جدري الماء ، وهو العدوى التي تسبب الحمى والطفح الجلدي وعرة، والنكاف ، وهي العدوى التي تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة

بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية

الالتهابات البكتيرية يمكن أيضا أن تسبب التهاب الحلق. الأكثر شيوعا هو التهاب الحلق ، التهاب الحلق واللوزتين الناتج عن مجموعة البكتيريا العقدية .

الحساسية
عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والعشب وحيوانات الأليفة ، فإنه يطلق مواد كيميائية تسبب أعراضًا مثل احتقان الأنف والعينين المائتين والعطس وتهيج الحلق.

الهواء الجاف
يمكن للهواء الجاف أن يمتص الرطوبة من الفم والحلق ، ويتركهم يشعرون بالجفاف والخدش. من المرجح أن يكون الهواء جافًا في أشهر الشتاء عندما يكون المدفأة قيد التشغيل.

الدخان والمواد الكيميائية وغيرها من المهيجات
العديد من المواد الكيميائية المختلفة وغيرها من المواد في البيئة تهيج الحلق ، بما في ذلك:السجائر وغيرها من دخان التبغ، وتلوث الهواء، منتجات التنظيف والمواد الكيميائية الأخرى

إصابة الحلق
أي إصابة ، مثل الضربة أو القطع في الرقبة ، يمكن أن تسبب ألمًا في الحلق، والتهاب في الحلق بعد الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو الغناء لفترة طويلة من الزمن، ووجود قطعة من الطعام عالقة في حلق يمكن أن يزعجها أيضًا.

مرض الجزر المعدي المريئي GERD

مرض الجزر المعدي المريئي GERD هو حالة يتحول فيها حمض المعدة إلى المريء  مما يسبب حرقان في المريء والحنجرة ، ويسبب أعراضًا مثل الحموضة المعوية وحمض الجزر"عودة الأحماض إلى الحلق".

ورم
يعد ورم الحلق أو صندوق الصوت أو اللسان سببًا أقل شيوعًا لالتهاب الحلق. عندما يكون التهاب الحلق علامة على السرطان ، فإنه لا يزول بعد بضعة أيام.

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