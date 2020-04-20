مشروب يخلصك من التهاب الحلق

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية والصحة العلاجية، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، طريقة تحضير مشروب الكمون مع الليمون وبعض الفوائد المذهلة التى يحتوى عليها .
المقادير:.
كوب ماء..
ملعقة كبيرة كمون مطحون..
عصير نصف ليمونة..
الطريقة:.
يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقائق.
يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.
يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.
يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.
- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..
- يخلصك من الغازات ومن المغص والإسهال..
- يعالج التهابات الحلق..
- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء.
- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.