مشروب يخلصك من التهاب الحلق

المقادير:.

كوب ماء..

ملعقة كبيرة كمون مطحون..

عصير نصف ليمونة..









الطريقة:.

يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقائق.

يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.

يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.

يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.









- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..

- يخلصك من الغازات ومن المغص والإسهال..

- يعالج التهابات الحلق..

- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء.

- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.