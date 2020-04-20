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مرأة

مشروب يخلصك من التهاب الحلق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية والصحة العلاجية، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، طريقة تحضير مشروب الكمون مع الليمون وبعض الفوائد المذهلة التى يحتوى عليها .


المقادير:.

كوب ماء..

ملعقة كبيرة كمون مطحون..

عصير نصف ليمونة..



الطريقة:.

يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقائق.

يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.

يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.

يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.



- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..

- يخلصك من الغازات ومن المغص والإسهال..

- يعالج التهابات الحلق..

- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء.

- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.

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