للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

لا يخلو أي مطبخ من خل التفاح الذي يستخدم في العديد من الطبخات كما أنه صحي ومفيد للجسم ويمكن الاستفادة منه بشكل أكبر وأكثر صحة عن طريقة تناوله على الريق بعد تخفيفه بالماء .



