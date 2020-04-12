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للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:24 ص
فوائد خل التفاح على
فوائد خل التفاح على الريق
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رشا عوني
لا يخلو أي مطبخ من خل التفاح الذي يستخدم في العديد من الطبخات كما أنه صحي ومفيد للجسم ويمكن الاستفادة منه بشكل أكبر وأكثر صحة عن طريقة تناوله على الريق بعد تخفيفه بالماء . 

بحسب موقع healthline اليك بفوائد خل التفاح على الريق : 

١- يخلص الجسم من السموم 
٢ - ينظف القولون 
٣- يحميك من الامساك 
٤_ يزيد حموضة المعدة 
٥- يعالج عسر الهضم 
٦- يحمي من تكيسات المبايض
٧- بعمل على ضبط نسبة السكر في بالدم 
٨- يعطي احساس بالشبع 
٩- يساعد في خسارة الوزن 

طريقة استخدام خل التفاح على الريق 

ضيفي 2 ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء ويمكن إضافة عصير نصف ليمونة معه ويفضل تناولها على الريق وقبل الوجبة الرئيسية ولا يفضل تناوله أكثر من مرتين يوميا . 

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