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مرأة

آخر دراسة: كوب من الشاي الأخضر يوميا يعزز مناعتك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:05 م
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
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رشا عوني

أكد علماء يابانيون في بحث علمي جديد ، أن تناول كوب من الشاي الأخضر بشكل يومي له تأثير قوي على تعزيز المناعة خلال الوقت الحالي ، لذا يعد أفضل مشروب يجب أن تتناولها خلال فترة الحجر المنزلي.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجد العلماء أن الشاي الاخضر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة ويحمي من ردود الفعل تجاه الطعام والشراب والمعروفة باسم حساسية الطعام.

وأكد الباحثون في جامعة شينشو باليابان أن الشاي الأخضر يحتوي على 40 نوع بكتيريا مفيد وهي بكتيريا Flavonifractor plautii - FP باختصار، واكتشف الباحثون أن FP يمكن أن يمنع الالتهاب وخفض ضغط الدم ويساعد على تنظيم الوزن.

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