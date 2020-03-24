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مرأة

توقف عنها فورا .. أطعمة تزيد إلتهاب الحلق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:38 م
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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لمياء الياسين
عادة ما يتحسن التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي. 

وإليك أبرز أسباب الإصابة بإلتهاب الحلق وأطعمة تزيد الشعور بالألم التهاب الحلق عليك التوقف عنها


وتعد الأسباب الأكثر شيوعا لألتهاب الحلق هى الإصابة بالحساسية والبرد ، والإنفلونزا أما عن أبرز أعراضه هى الشعور بالألم أثناء البلع والشعور بالحكة وتورم الغدد حول الرقبة والحلق.

وهناك أعراض لا تغفليها مؤشر أكثر خطورة من التهاب الحلق  مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.

- صعوبة في التنفس
- صعوبة في فتح الفم
- حمى أعلى من (38 درجة مئوية)
- ألم الأذن
- دم في اللعاب أو البلغم
- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع

أطعمة توقفى عنها

فى المقابل نظرا للأعراض المزعجة لالتهاب الحلق هناك مجموعة أطعمة تزيد من أعراضه المزعجة  يجب عدم تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق وهى اللحوم الحمراء والبيض وبعض المشروبات مثل القهوة.

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