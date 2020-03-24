توقف عنها فورا .. أطعمة تزيد إلتهاب الحلق









وتعد الأسباب الأكثر شيوعا لألتهاب الحلق هى الإصابة بالحساسية والبرد ، والإنفلونزا أما عن أبرز أعراضه هى الشعور بالألم أثناء البلع والشعور بالحكة وتورم الغدد حول الرقبة والحلق.

وهناك أعراض لا تغفليها مؤشر أكثر خطورة من التهاب الحلق مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.

وإليك أبرز أسباب الإصابة بإلتهاب الحلق وأطعمة تزيد الشعور بالألم التهاب الحلق عليك التوقف عنها- صعوبة في التنفس- صعوبة في فتح الفم- حمى أعلى من (38 درجة مئوية)- ألم الأذن- دم في اللعاب أو البلغم- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوعأطعمة توقفى عنهافى المقابل نظرا للأعراض المزعجة لالتهاب الحلق هناك مجموعة أطعمة تزيد من أعراضه المزعجة يجب عدم تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق وهى اللحوم الحمراء والبيض وبعض المشروبات مثل القهوة.