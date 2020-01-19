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مرأة

بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف

الأحد 19/يناير/2020 - 10:19 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
يمكن أن يساعدك اختيار أسلوب حياة حكيم وصحي في فقدان الوزن ومنع السمنة والأمراض الأخرى، لذلك يمكنك الاعتماد على مشروبات تخفيف الوزن فهى صحية تمامًا.

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن عصير الكرنب يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي مما يجعله مشروبًا مثاليًا لإنقاص الوزن.

يحتوي كوب من عصير الكرنب والتفاح على 22 سعرة حرارية و0.09 جرام من إجمالي الدهون، وقد يؤدي شرب عصير الملفوف الطازج مرة واحدة في الأسبوع على مدار عام إلى فقدان 6 كيلو جرامات من وزن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم دمج التفاح، فإنه يضاعف هدف فقدان الوزن.

مكونات المشروب:
1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم
1 ثمرة من التفاح
ملعقة من الجنزبيل

طريقة:
فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو سيمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون.
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