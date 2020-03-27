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مرأة

العسل الأسود والسمسم.. أطعمة غنية بالكالسيوم لمرضى التهاب القولون وحساسية الصدر

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:31 ص
اطعمة تحتوى على الكالسيوم
اطعمة تحتوى على الكالسيوم
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نهى هجرس
يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول الحليب للحصول على الكالسيوم بشكل مستمر، ولكن بعض الأشخاص ممنوعين من منتجات الألبان مثل مرضى التهاب القولون وحساسية الصدر .

و ذكرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري الصحة والتغذية عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك  أهم المصادر الطبيعية التي يمكن من خلالها الحصول على الكالسيوم.


المصادر التالية هى أقوى المصادر للكالسيوم مع الحرص على التعرض للشمس ٢٠ دقيقة على الأقل يوميا وهى:

١-جبنة الصويا.
٢- لبن النباتى زى لبن جوز الهند ولبن اللوز والصويا والشوفان .
٣- العسل الأسود.
٤- عصير البرتقال.
٥- البروكلى
٦- القرنبيط .
٧- بذور الشيا.
٨- اللوز .
٩- التين .
١٠- كرنب بروكسل .
١١- السمسم .
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