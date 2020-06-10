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مرأة

علاج منزلي لالتهاب الحلق.. الغرغرة أبرزها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:16 ص
علاج منزلي لالتهاب
علاج منزلي لالتهاب الحلق
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آية التيجي
يستمر التهاب الحلق من 5 إلى 7 أيام ، ويمكن ان تتخلص من اعراضه دون الحصول على علاج طبي؛ حيث يمكن استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق لتخفيف الألم والحمى، ويلجأ الكثير من الناس إلى عقار الاسيتامينوفين أو مسكنات الألم الخفيفة، مع الاستعانة بـ علاج منزلي لالتهاب الحلق .

علاج منزلي لالتهاب الحلق

بغض النظر عن سبب التهاب الحلق ، يمكن أن يساعد استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق في تخفيف الأعراض الخاصة بك أو بطفلك، و وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي ، من أبرز تلك العلاجات :


1- الراحة:
الحصول على قسط وافر من الراحة و النوم، في ان تريح صوتك.

2- شرب السوائل:
يعتبر شرب السوائل أفضل  علاج منزلي لالتهاب الحلق ؛ حيث تحافظ السوائل على رطوبة الحلق وتمنع الجفاف، وذلك مع تجنب الكافيين والكحول الذي قد يسبب لك الجفاف.

3- تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة :
ويمكن لـ المشروبات والأطعمة الدافئة ان تكون بين أفضل علاج منزلي لالتهاب الحلق، ومن أبرزها الشوربة، أو الشاي الخالي من الكافيين أو الماء الدافئ بالعسل والليمون، والعلاجات الباردة مثل كرات الثلج أن تهدئ التهاب الحلق.

4- الغرغرة بمياه مالحة :
يمكن لـ الغرغرة المياة المالحة التي تتراوح من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة (1.25 إلى 2.50 ملليلتر) من ملح الطعام إلى 4 إلى 8 ملاعق (120 إلى 240 ملليلتر) من الماء الدافئ أن تساعد في علاج التهاب الحلق، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات والبالغين الغرغرة في المحلول ثم بصقه كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.

5- مرطب الهواء :
ويمكن استخدام مرطب الهواء البارد للقضاء على الهواء الجاف الذي قد يزيد من تهيج إلتهاب الحلق كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق، وتأكد من تنظيف المرطب بانتظام حتى لا ينمو العفن أو البكتيريا، أو اجلس لعدة دقائق في حمام بخاري.

6- استخدام أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة :
ويمكن لأي منهما تهدئة بأقراص الاستحلاب والحلوى الصلبة كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق، ولكن لا تعطيه للأطفال في سن 4 سنوات أو أقل بسبب خطر الاختناق.

7- تجنب المواد المهيجة :
حافظ على منزلك خاليًا من دخان السجائر ومنتجات التنظيف التي يمكن أن تهيج الحلق، حيث انها أبرز علاج منزلي لالتهاب الحلق.
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