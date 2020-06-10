علاج منزلي لالتهاب الحلق.. الغرغرة أبرزها

يمكن لـ الغرغرة المياة المالحة التي تتراوح من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة (1.25 إلى 2.50 ملليلتر) من ملح الطعام إلى 4 إلى 8 ملاعق (120 إلى 240 ملليلتر) من الماء الدافئ أن تساعد في علاج التهاب الحلق، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات والبالغين الغرغرة في المحلول ثم بصقه كـ

الشديد.