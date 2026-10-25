أديبايور يختار صلاح أفضل لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج على حساب دروجبا

اختار النجم التوجولي السابق إيمانويل أديبايور، قائد منتخب توجو السابق، المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، باعتباره أفضل لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الإيفواري ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي.

وجاء اختيار أديبايور خلال مشاركته في تحدٍ طُلب منه خلاله تحديد أفضل لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج، حيث اختار دروجبا في البداية، قبل أن تُعرض عليه مجموعة من الأسماء البارزة التي تركت بصمة كبيرة في المسابقة الإنجليزية.

ومع طرح اسم محمد صلاح، حسم أديبايور اختياره لصالح النجم المصري دون تردد، مستبعدًا دروجبا من المركز الأول، ليمنح صلاح الأفضلية في المقارنة بين أبرز النجوم الأفارقة الذين تألقوا في الدوري الإنجليزي.

ويأتي اختيار صلاح في ظل مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم المسابقة، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، إلى جانب أرقامه التهديفية المميزة التي جعلته من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويواصل محمد صلاح تعزيز مكانته بين أساطير كرة القدم الإفريقية، بعدما فرض نفسه بقوة في الملاعب الأوروبية، وأصبح اسمه حاضرًا في المقارنات المتعلقة بأفضل اللاعبين الأفارقة الذين شاركوا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.