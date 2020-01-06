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مرأة

أسهل علاج منزلي لالتهاب الحلق والسعال

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:12 م
علاج التهابات الحلق
علاج التهابات الحلق
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من التهابات الحلق عند الاصابة بالسعال ونزلات البرد مما يسبب ألما شديدا وعدم القدرة على تناول الأطعمة والمشروبات البحرية.

وعرض موقع" medicalnewstoday " طريقة عمل غرغرة الماء المالح لعلاج التهابات الحلق والسعال.
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مكونات العلاج:
نصف ملعقة صغيرة ملح
كوب من الماء الدافئ

طريقة عمل العلاج:
- يقلب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب.
- اترك المحلول يبرد قليلًا قبل استخدامه للغرغرة.
- دع الخليط يجلس في الجزء الخلفي من الحلق لبضع لحظات قبل أن تبصقه فى الحوض.
- ينصح باستخدام غرغرة الماء المالح عدة مرات كل يوم حتى يتحسن السعال.

تجنب إعطاء الماء المالح للأطفال الأصغر سنًا لأنهم قد لا يكونون قادرين على الغرغرة بشكل صحيح ، وقد يكون ابتلاع الماء المالح خطيرًا.
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