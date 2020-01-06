أسهل علاج منزلي لالتهاب الحلق والسعال

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مكونات العلاج:

نصف ملعقة صغيرة ملحكوب من الماء الدافئطريقة عمل العلاج:- يقلب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب.- اترك المحلول يبرد قليلًا قبل استخدامه للغرغرة.- دع الخليط يجلس في الجزء الخلفي من الحلق لبضع لحظات قبل أن تبصقه فى الحوض.- ينصح باستخدام غرغرة الماء المالح عدة مرات كل يوم حتى يتحسن السعال.تجنب إعطاء الماء المالح للأطفال الأصغر سنًا لأنهم قد لا يكونون قادرين على الغرغرة بشكل صحيح ، وقد يكون ابتلاع الماء المالح خطيرًا.