أسهل علاج منزلي لالتهاب الحلق والسعال

يعاني عدد كبير من التهابات الحلق عند الاصابة بالسعال ونزلات البرد مما يسبب ألما شديدا وعدم القدرة على تناول الأطعمة والمشروبات البحرية.
وعرض موقع" medicalnewstoday " طريقة عمل غرغرة الماء المالح لعلاج التهابات الحلق والسعال.
كوب من الماء الدافئ
طريقة عمل العلاج:
- يقلب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب.
- اترك المحلول يبرد قليلًا قبل استخدامه للغرغرة.
- دع الخليط يجلس في الجزء الخلفي من الحلق لبضع لحظات قبل أن تبصقه فى الحوض.
- ينصح باستخدام غرغرة الماء المالح عدة مرات كل يوم حتى يتحسن السعال.
تجنب إعطاء الماء المالح للأطفال الأصغر سنًا لأنهم قد لا يكونون قادرين على الغرغرة بشكل صحيح ، وقد يكون ابتلاع الماء المالح خطيرًا.
وعرض موقع" medicalnewstoday " طريقة عمل غرغرة الماء المالح لعلاج التهابات الحلق والسعال.
إقرأ أيضا
مكونات العلاج:نصف ملعقة صغيرة ملح
كوب من الماء الدافئ
طريقة عمل العلاج:
- يقلب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب.
- اترك المحلول يبرد قليلًا قبل استخدامه للغرغرة.
- دع الخليط يجلس في الجزء الخلفي من الحلق لبضع لحظات قبل أن تبصقه فى الحوض.
- ينصح باستخدام غرغرة الماء المالح عدة مرات كل يوم حتى يتحسن السعال.
تجنب إعطاء الماء المالح للأطفال الأصغر سنًا لأنهم قد لا يكونون قادرين على الغرغرة بشكل صحيح ، وقد يكون ابتلاع الماء المالح خطيرًا.