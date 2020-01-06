أفضل 5 مشروبات لعلاج الكحة .. تعرف عليها

يعاني كثيرون من الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء في حين يعد شرب السوائل الساخنة مع تدفئة درجة حرارة الغرفة حلا يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.





وذكر موقع " medicalnewstoday" أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد أو الأنفلونزا يحدث لهم تحسن عند تناول المشروبات الدافئة حيث تخفف من حدة الأعراض كالتهاب الحلق والبرد والشعور بالتعب والهزل .





ومن مزايا تناول المشروبات الدافئة فى علاج نزلات البرد تخفيف الأعراض بشكل فوري بل وتستمر الحالة أقل حدة لفترة متواصلة بعد الانتهاء من المشروبات الساخنة.





ونعرض فيما يلى أفضل المشروبات الدافئة التى تساعد فى علاج أعراض نزلات البرد والإنفلونزا ، وهى:





- شوربة دجاج أو لحمة

- شاي الاعشاب

- الشاي الأسود منزوع الكافيين

- ماء دافئ