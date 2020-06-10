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مرأة

أبرز أعراض التهاب الحلق.. تعرف عليها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:47 م
اعراض التهاب الحلق
اعراض التهاب الحلق
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آية التيجي
يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.



ويمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:


1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .
7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .
9- السعال .
10- سيلان الأنف .
11- العطس .
12- آلام الجسم .
13- صداع الرأس .
14- الغثيان أو القيء .
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