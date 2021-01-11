فوائد زيت الكمون.. 6 فوائد لزيت الكمون أبرزها علاج نزلات البرد والسعال

عرضت فضائية "العربية" ،أمس، الأحد،"ڤيديوجراف"يوضح فوائد زيت الكمون الذى يعد من أهم الزيوت التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية تكسبه خصائص مضادة للبكتريا والجراثيم وقد اشتهر منذ القدم في مجال الطب الشعبي باعتباره من الكنوز العلاجية الغنية بالعديد من الفوائد ومن أهم هذه الفوائد:





- يساعد زيت الكمون فى علاج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والربو والسعال.

- يدعم قدرة جسم الإنسان ويحسن أداءه فى التعامل مع الإجهاد والتوتر.

- يساعد على تسهيل حركة الأمعاء ،وبالتالى المساعدة فى عملية الهضم.

- يتميز زيت الكمون بقدرته الفعالة على طرد الغازات من الأمعاء.