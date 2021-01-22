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سيارات

مواصفات وأسعار.. ساوايست DX7 موديل 2021.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 ص
مواصفات وأسعار ..
مواصفات وأسعار .. ساوايست DX7 موديل 2021
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صبري طلبه
يرغب العديد من الأشخاص باقتناء سيارة كبيرة الحجم، أو تندرج تحت قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ومن بين تلك القائمة تأتي شركة ساوايست الصينية بالاصدار DX7 موديل 2021.

تستمد ساوايست DX7 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

اعتمدت السيارة على باقة متطورة خاصة بعوامل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل، و نظام متابعة ضغط الاطارات، و أنظمة التحكم في الجر و خوص المنحدرات و الشواهق.

تمتعت DX7 موديل 2021 بمصابيح أمامية انسيابية، وعجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائح ضوئية، و اقطاب ثنائية تعلوا سقف السيارة، بالاضافة إلى شبكات أمامية متعددة المداخل الهوائية.

كما تمتعت السيارة داخليًا بمقود حركة متعدد الوظائف، و تكييف هواء، و فرامل يد كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، و فتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزًا.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ساوايست DX7 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELITE (FULL OPTION) 2021 محرك 1500 سي سي بسعر  350 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HONORABLE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 385 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP 2021  محرك 1500 سي سي بسعر 410 ألف جنيه.
مواصفات وأسعار.. ساوايست DX7 موديل 2021.. صور
مواصفات وأسعار.. ساوايست DX7 موديل 2021.. صور
مواصفات وأسعار.. ساوايست DX7 موديل 2021.. صور
مواصفات وأسعار.. ساوايست DX7 موديل 2021.. صور
مواصفات وأسعار.. ساوايست DX7 موديل 2021.. صور
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