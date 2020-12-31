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سيارات

أفضلها MG5.. أهم السيارات الصينية في السوق المصري خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
شيري اريزو
شيري اريزو
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أماني نوار
حققت السيارات الصينية خلال عام 2020 الكثير من النجاح في السوق المصري، خاصة بعد تنوع موديلاتها والتكنولوجيا العالية التي أصبحت تتمتع بها، وفي هذا التقرير نقدم أبرز السيارات الصينية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال هذا العام.

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شيري أريزو


أسعار ومواصفات سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2021 (صور) - جريدة المال
تنتمي هذه السيارة لفئة السيدان واستطاعت أن تحقق الكثير من النجاح في السوق  المصري ، و تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.

شيري تيجو 7


شيري تيجو 7 موديل 2021 تضغط بقوة على 5 سيارات في مصر.. تعرف | مصراوى
من أفضل السيارات الصينية التي تنتمي للـ suv، وتستمد تيجو 7 قوتها من محرك تيربو مكون من 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 145 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 سرعات.

زوتي


أسعار ومواصفات سيارات زوتي T600 موديل 2020 (صور) - جريدة المال
على الرغم أنها سيارة هاتشباك إلا أنها استطاعت الحفاظ على مكانتها وسعرها خلال هذا العام ، السيارة تتمتع بمحرك 800 سي سي بقوة 47 حصان وناقل حركة يدوي 5 سرعات.

بي وادي F3 

أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2020 (صور) - جريدة المال

لاقت الكثير من الطلبات خلال هذا العام  السيارة مزودة محرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

جيتور X70

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من احدث السيارات الصينية في السوق المصري تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv ، زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 147 حصان، و عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

إم جي 5

ام جى 5 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

لاقت علامة إم جي إقبال كبير على موديلاتها ومن أفضل طرازاتها كانت إم جي 5 ،  وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي وهو محرك يولد للسيارة قوة تبلغ 120 حصانا إضافة إلي عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر، تتفوق على جميع منافسيها مثل نيسان صني، وغيرها من الماركات الصينية.

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