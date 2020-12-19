أفضل السيارات الصينية لعام 2020 في السوق المصري

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تتمتع بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، زودت بناقل حركة "أوتوماتيك" مكون من 6 سرعات، وعن استهلاك السيارة للوقود فيبدو اقتصادي الى حد كبير، حيث يبلغ نحو6.3 لتر، عند قطع السيارة لمسافة تصل إلى 100 كم.



إم جي 5



تتميز بتصميم خارجي قوي وثبات مع السرعات العالية، كما أن أداء السيارة على مطبات الهواء متماسك، مساحة التخزين داخل السيارة ممتازة، كما ان مساحة الشنطة الخلفية يصل إلى 512 لترا، مساحتا الرؤية في السيارة ممتازة، ولا يوجد نقط عمياء.



تتمتع بمحرك سعة 1500 سي سي وهو محرك يولد للسيارة قوة تبلغ 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر



استطاعت السيارات الصينية ان تلقى نجاح كبيرا في السوق المصري ، وسط جميع الماركات العالمية ، لما تتمتع به من إمكانيات لابأس بها وأسعار مناسبة في متناول الجميع.وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد"أفضل السيارات الصينية لعام 2020تعمل السيارة شيري اريزو chery arrizo 5 بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية بمتوسط استهلاك 7 لتر بنزين لكل 100 كم.تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.تتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطى قوة قدرها 108 حصانا، و عزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.