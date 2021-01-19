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سيارات

سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:02 م
سيارات صينية فاخرة
سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية
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اشرف عطية
تعتبر شركات السيارات الألمانية مثل بي ام دبليو ومرسيدس وأودي من انجح السيارات علي مستوي العالم و لكن الصين اثبتت عكس ذلك فاستطاع الامبراطور الصيني تصنيع سيارات فاخرة تنافس السيارات الالمانية بقوة .

ساهم انتشار وباء كورونا في تراجع السيارات الالمانية في الصين ، السبب الأهم هو احتدام المنافسة الكهربائية من تيسلا والعلامات المحلية وقد شهد السوق الصيني صعودًا غير مسبوق لعدد من العلامات الكهربائية الفاخرة المحلية مثل نيو ولي أوتو وإكس بنغ..

 بدأت هيمنة العلامات الألمانية بالاهتزاز في أكبر اسواق السيارات بالعالم ولأول مرة منذ أعوام طويلة، تراجعت مبيعات الثلاثي الألماني الأيقوني في الصين في 2020.

نجحت شركات السيارات الصينية في اقتطاع جزء من السوق الفاخر على حساب العلامات الألمانية العريقة و أدى الطلب الصيني المرتفع على المنتجات الكهربائية لنجاح العلامات الصينية لأنها اتجهت اسرع لتصنيع السيارات الكهربائية و لم تنتظر احد .

وتنوي شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية طرح s-class الكهربائية هذا العام ضمن عدد من موديلات EQ الجديدة الفادمة، , تستمر أودي بتوسيع مجال إي ترون”الكهربائي الفاخر و لكن سبقتهم الصين بالطبع .

عندما كانت بي ام دبليو طرح سيارة كهربائية SUV تحت اسم iX قامت الصين بالفعل في تصنيع و طرح و بيع سيارات كهربائية في السوق الصيني مما ساهم بشكل كبير في سرعة انتشارها و هيمنتها علي السوق الصيني . 
سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور
سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور
سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور
سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور
سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور
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