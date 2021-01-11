ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شركة صينية تتحدى جوجل الأمريكية وتطلق سيارات جيلي ذاتية القيادة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:01 ص
جيلي كولراي
جيلي كولراي
Advertisements
اشرف عطية
بعد توصية شركة جوجل google مؤخرا بوقف الاستمرار في تطوير نظام القيادة الذاتية ومنع كتابة كلمة "ذاتية القيادة Self Driving وAuto Pilot" علي السيارات التي تعمل عليها،قررت شركة جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية أنها ستتعاون مع شركة بايدو الصينية والتي تمتلك محركات البحث في الصين وتمتلك ايضا خرائط لدولة الصين . 

وبإمكان شركة بايدو أن تمد سيارات جيلي بالبيانات اللازمة والخرائط التي تعزز تقنية القيادة الذاتية التي تخلت عنها جوجل التي طالبت انسحابها من مجال القيادة الذاتية وأقرت بإلزام وتدخل السائق باستمرار خصوصا بعد الحوادث الأخيرة التي وقعت بسبب هذه التقنيات التي وصفتها بغير الآمنة . 

وتظهر المؤشرات أن شركة بايدو ترغب في التفوق علي جوجل وأن تصبح الشركة الصينية الوحيدة في العالم التي تستخدم نظم القيادة الذاتية الآمنة من اعلي المستويات وستستعين بشركة جيلي الصينية لتثبت صحة نظرياتها المستقبلية مما اعتبره الكثيرون من متابعي السيارات الكهربائية والذكية تحديا واضحا لشركة جوجل الامريكية . 

ستتعاون جيلي مع شركة بايدو و شركة مواقع البيع الإلكتروني الشهيرة علي بابا وشركة Didi Chuxing في بيع وتطوير وتسويق سياراتها الكهربائية الجديدة ذاتية القيادة خصوصا بعد الشوط الطويل الذي قطعته  شركة بايدو في تطوير وصناعة أنظمة القيادة الذاتية وأصبحت من الشركات الرائدة بهذا المجال مما يؤهلها للتفوق فيه عالميا . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

جديد من الصين.. سيارة ذاتية القيادة تدخل حيز الاختبار

آبل apple تنتهي من مشروع سياراتها ذاتية القيادة

جوجل تدرس التوقف عن استخدام تعبير القيادة الذاتية لعدم دقته في السيارات

هيونداي تساعد ابل في تصنيع أولى سياراتها الكهربائية

ترشيحاتنا

مواعيد المباريات اليوم الاثنين 11 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

بعد هبوطها 12 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021

8 فبراير.. واتساب يطلق شروط إجبارية وعدم الموافقة عليها تعنى الحذف..فيديو

كيفية خفض السكر التراكمى بسرعة.. تعرفى كيف

طبيب مناعة يوجه رسالة مهمة للسيدات بخصوص كورونا

شروط الزمالك لبيع مصطفى محمد.. 5 ملايين دولار كاش والهدف بـ50 ألف دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة وعصرية.. 10 صور تبرز جمال وأناقة ملك قورة في عيد ميلادها

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم