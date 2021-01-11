شركة صينية تتحدى جوجل الأمريكية وتطلق سيارات جيلي ذاتية القيادة

بعد توصية شركة جوجل google مؤخرا بوقف الاستمرار في تطوير نظام القيادة الذاتية ومنع كتابة كلمة "ذاتية القيادة Self Driving وAuto Pilot" علي السيارات التي تعمل عليها،قررت شركة جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية أنها ستتعاون مع شركة بايدو الصينية والتي تمتلك محركات البحث في الصين وتمتلك ايضا خرائط لدولة الصين .





وبإمكان شركة بايدو أن تمد سيارات جيلي بالبيانات اللازمة والخرائط التي تعزز تقنية القيادة الذاتية التي تخلت عنها جوجل التي طالبت انسحابها من مجال القيادة الذاتية وأقرت بإلزام وتدخل السائق باستمرار خصوصا بعد الحوادث الأخيرة التي وقعت بسبب هذه التقنيات التي وصفتها بغير الآمنة .





وتظهر المؤشرات أن شركة بايدو ترغب في التفوق علي جوجل وأن تصبح الشركة الصينية الوحيدة في العالم التي تستخدم نظم القيادة الذاتية الآمنة من اعلي المستويات وستستعين بشركة جيلي الصينية لتثبت صحة نظرياتها المستقبلية مما اعتبره الكثيرون من متابعي السيارات الكهربائية والذكية تحديا واضحا لشركة جوجل الامريكية .





ستتعاون جيلي مع شركة بايدو و شركة مواقع البيع الإلكتروني الشهيرة علي بابا وشركة Didi Chuxing في بيع وتطوير وتسويق سياراتها الكهربائية الجديدة ذاتية القيادة خصوصا بعد الشوط الطويل الذي قطعته شركة بايدو في تطوير وصناعة أنظمة القيادة الذاتية وأصبحت من الشركات الرائدة بهذا المجال مما يؤهلها للتفوق فيه عالميا .