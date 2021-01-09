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سيارات

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

السبت 09/يناير/2021 - 12:01 ص
جيلي بوروي GEELY
جيلي بوروي GEELY BORU 2021
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اشرف عطية
طرحت شركة جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية سيارتها الجديدة جيلي بوروي GEELY BORU 2021 فيس ليفت وظهرت أول صور لها بشكل رسمي. 

جيلي بوروي GEELY BORU 2021 متاحة بشاشة LCD قياس 12.3 بوصة للوحة العدادات وأخرى تاتش 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وتقنية اتصال 4G ونظام التعرف الذكي على الأصوات ونظام ملاحة متطور ونظام سمعي Harman Kardon بـ 14 مكبر صوت.

جاءت جيلي بوروي GEELY BORU 2021 فيس ليفت بشبك أمامي جديد ومصد أمامي محدث وجنوط سوداء جديدة وزخرفات سوداء مصقولة في مختلف أنحاء الخارجية مما يجعلها جذابة أكثر.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة جيلي بوروي GEELY BORU 2021 ببعض التحديثات والتحسينات الأخرى للمقصورة الداخلية  والتقنيات الصينية المتطورة لتبرز مدي التقدم التقني الذي وصلت له جيلي . 

لم تصرح جيلي بشكل رسمي عن محرك جيلي بوروي GEELY BORU 2021 و لكن يأتي الجيل الحالي من جيلي بوروي Gili Borui 2020 متوفر بعدة محركات منها محرك 1800 سي سي تيربو 4 سلندر و محرك آخر V6 سعة 3500 سي سي و محرك ثالث سعة 2400 سي سي .

و قد اطلقت جيلي بوروي GEELY BORU في منتصف 2018 و اطلقت نسخ هايبرد للسيارة جيلي بوروي GEELY BORU بمحركات 1500 سي سي و تم تطويرها بالتعاون مع فولفو volvo التي اصبحت مملوكة لجيلي الصينية .

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور
رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور
رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور
رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور
رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور
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