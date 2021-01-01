الحكاية وراء شعار جيلي ومعنى اسمها ومتى طرحت أول سيارة

جيلي gelly الصينية لصناعة اصبحت شركةالصينية لصناعة السيارات هي من اكبر الكيانات العالمية الضخمة في مجال تصنيع السيارات علي مستوي العالم فقد استجوزت علي الكثير من شركات السيارات العالمية في وقت قصير و كانت اخرهم فولفو وقد حققت جيلي نجاحًا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة .

و العديد من الناس لا يعرف معني كلمة جيلي gelly و ما هو اصل الحكاية خلف شعارها وبالعودة إلى تاريخ الشركة فإن جيلي تعني في اللغة الصينية “المحظوظ” و قدمت أولى سيارتها عام 2001 .





عند طرح سيارة جيلي gelly لأول مره عام 2001 حملت حينها شعارا دائريا ازرق بداخله اسم الشركة وشكل هندسي أبيض يرمز للجبل فتم تصميم شعار الشركة مع إطار مستدير بألوان زرقاء للحلقة الخارجية والذي يرمز للسماء أما الرمز المعدني مثلثي والذي يشبه الجبل بخطوط عليه فهو يمثل جبال الصين حيث يقع مقر الشركة في الصين .





وبحلول عام 2014 طرحت شركة جيلي gelly الجيل الثالث من سياراتها و قامت بالكشف عن شعار جديد كليا و احتفظت فقط بالخط الدائري لإسم العلامة جيلي .





وتشير الأحجار الزرقاء في شعار جيلي gelly الي السماء والعلو والأحجار السوداء تشير الي الأرض وهما يتبادلان الأماكن في صورة منتظمة توحي بالتنظيم والصرامة تريد جيلي عن طريق هذا التنظيم ان توصل لعميلها انهم صارمون في تصنيع السيارات و المحركات مثل الالمان .



