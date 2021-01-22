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مرأة

بمكونات من مطبخك.. وصفات طبيعية بسيطة لتفتيح البشرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
مع فصل الشتاء الجاري، تميل بشرتنا إلى أن تصبح باهتة وداكنة، وهذه أكبر مشكلة نواجهها جميعًا خلال فصل الشتاء، ولذلك تحتاج بشرتنا إلى القليل من العناية الإضافية خلال هذا الموسم. 

لذا نقدم لك بعض الطرق السريعة لتفتيح بشرتك وخلق بشرة متوهجة وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky”. 

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1. التقشير
قشر بشرتك بانتظام لأنه يضيء على الفور بشرة بشرتك ويساعدك على التخلص من الجلد الميت والقاتم، فيمكنك استخدام أي مقشر جاهز أو عمل مقشر خاص بك في المنزل.

2. عصير الطماطم
يعد عصير الطماطم من أفضل الطرق لتفتيح بشرتك الباهتة، حيث يعمل كمبيض على بشرتك الضحلة الباهتة ويضيف أيضًا توهجًا مشعًا للبشرة، فيساعد استخدام هذا العصير بانتظام في تقليل العلامات والعيوب والندوب على الوجه بسبب البثور وحب الشباب وما إلى ذلك.

3. قناع البابايا للوجه 
هذا هو القناع المفضل للفتيات على الإطلاق، حيث يساعد إنزيم البابين الموجود في هذه الفاكهة على تعزيز توهج البشرة، ويضيف لونًا ويساعد على تفتيح البشرة الباهتة بسهولة في المنزل؛ لذلك اهرسي بعضًا من لب البابايا وضعيه على الجلد مباشرة للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

4. عسل 
يعد العسل عامل ترطيب طبيعي رائع، وللحصول على البشرة المرغوبة يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون وتطبيق هذا المزيج على وجهك وذراعيك مرتين على الأقل في اليوم، فهذا يحسن نسيج بشرتك ويفتح بشرتك أيضًا.

5. دقيق القمح 
هذا المكون الرائع في المطبخ هو خيار رائع لإزالة السمرة من البشرة، اصنعي مزيجًا من دقيق القمح والماء حتى يصبح قوام عصيرًا كثيفًا، وضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد.
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