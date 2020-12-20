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مرأة

3 خطوات فعالة للتخلص من رؤوس البشرة البيضاء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:32 م
التخلص من الرؤوس
التخلص من الرؤوس البيضاء
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نهى هجرس
الرؤوس البيضاء هي نوع خفيف من حب الشباب الذي يبدو كبثور بيضاء صغيرة على الجلد، تشبه الرؤوس البيضاء الرؤوس السوداء من حيث طريقة التكوين حيث يتكون كل منهما نتيجًة لتراكم الدهون وخلايا البشرة الميتة والبكتيريا في المسام، وعادًة ما يظهرون في المناطق الدهنية من الوجه مثل الأنف والجبهة والذقن والوجنتين، يمكن علاج الرؤوس البيضاء بشكل فعّال في المنزل باستخدام مزيج من العناية الجيدة بالبشرة والممارسات الصحية والكريمات الموضعية.

ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم طرق التخلص من الرؤوس البيضاء..

اغسلي وجهك مرتين يوميًا
تظهر الرؤوس البيضاء عندما تتراكم الزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة وتعلق في المسام، يمكنك إزالة تراكم تلك المواد على سطح البشرة عن طريق غسل وجهك مرتين يوميًا باستخدام غسول وجه لطيف وخالي من الزيوت، حاولي ألا تغسلي وجهك بعنف أو تستخدمي مستحضرات قاسية للعناية بالبشرة لأن ذلك قد يتسبب في جفاف وتهيّج البشرة.

على الرغم من أن غسل وجهك أكثر من ذلك قد يبدو فكرة جيدة، إلا أن غسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة مما يجعلها تفرز المزيد من الدهون لتعويض المفقود وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور الرؤوس البيضاء.

ليست كل الزيوت ضارة ببشرتك، تحتاج بشرتك إلى كمية معينة من الزيوت الطبيعية لتبقى صحية، يساعد الغسل مرتين في اليوم على التخلص من الزيوت الزائدة فقط.

اغسلي شعرك بشكل منتظم
يمكن أن يساهم الشعر الدهني في نقل المزيد من الزيوت إلى سطح بشرتك، مما يزيد من فرص المسام المسدودة، كما هو الحال مع وجهك، يجب أن تحرصي على غسل شعرك بشكل منتظم لمنع تراكم الزيوت الإضافية على وجهك، يجب أن يكون غسل شعرك كل يومين إلى ثلاثة أيام كافيًا لأغلب الناس، إلا إذا كان شعرك دهنيًا جدًا.

حمض الساليسيليك
يفتت حمض الساليسيليك الرؤوس البيضاء والسوداء، ويساعد أيضًا على إبطاء عملية تقشر خلايا البشرة في بصيلات الشعر، مما يمنع سد مسام البشرة من البداية.

حمض الساليسيليك أيضًا متوافر بعدة تركيزات بدون وصفة طبية في هيئة كريم ومرهم.

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