3 خطوات فعالة للتخلص من رؤوس البشرة البيضاء

ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم طرق التخلص من الرؤوس البيضاء..

اغسلي وجهك مرتين يوميًا

تظهر الرؤوس البيضاء عندما تتراكم الزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة وتعلق في المسام، يمكنك إزالة تراكم تلك المواد على سطح البشرة عن طريق غسل وجهك مرتين يوميًا باستخدام غسول وجه لطيف وخالي من الزيوت، حاولي ألا تغسلي وجهك بعنف أو تستخدمي مستحضرات قاسية للعناية بالبشرة لأن ذلك قد يتسبب في جفاف وتهيّج البشرة.





على الرغم من أن غسل وجهك أكثر من ذلك قد يبدو فكرة جيدة، إلا أن غسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة مما يجعلها تفرز المزيد من الدهون لتعويض المفقود وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور الرؤوس البيضاء.



