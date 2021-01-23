خبراء الضرائب يحددون خطوات تقديم الإقرارات الضريبية المميكنة

استعرض اشرف الادفاوى مدير عام المكتب الفنى لقطاع العلومات بمصلحة الضرائب مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة وخطوات التسجيل فى المنظومة.





وأكد أن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة تتمثل فى تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية حيث تتيح المنظومة خاصية التحقق من الأخطاء أثناء ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ .





وقام الادفاوى بشرح منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg قائلًا إن خطوات التسجيل ثلاثة أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد ثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود ثالثًا إضافة وكلاء عن الممول.





وأوضح ان الخطوة الأولى وهى إنشاء حساب مستخدم جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد حيث تم اختيار اللغة وإدخال بيانات ( الإسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكترونى ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة واسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور ) ثم تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكترونى الموجود داخل الرسالة ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.





وبالنسبة للخطوة الثانية للتسجيل بالمنظومة وهى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود أشار إلى أنه يتم من خلال اختيار (بوابة الممول ) ومن داخلها يتم اختيار ( اربط حسابى على تسجيل ضريبى موجود ) ويتم إدخال البيانات الأتية رقم التسجيل وكود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 ثم يقوم الممول بالضغط على ( بحث ) موضحًا أن كود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهم من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول أو يقوم الممول بالحصول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر

لافتًا إلى أنه مؤقتًا يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1 إدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2 بشرط ان يكون رقم الموبيل والايميل مسجلين على المنظومة مسبقا قائلًا إنه بعد قيام الممول بإدخال البيانات تظهر شاشة ببيانات الممول وفى حالة كونها صحيحة يقوم الممول بالضغط على (تأكيد ) وسيتم إضافة الممول فى قائمة الممولين وتظهر رسالة ( لقد تم إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح).

وأضاف أن الخطوة الثالثة للتسجيل والمتمثلة فى إضافة وكلاء عن الممول هى خطوة اختيارية للممول وذلك فى حالة رغبة الممول فى إضافة وكلاء عنه حيث يقوم بإختيار ( مساحة عمل الممول ) ومن داخلها يتم إختيار ( إدارة المستخدمين ) ثم يتم اختيار ( إضافة وكيل جديد ) لافتًا إلى أنه يتم ادخال البريد الإلكترونى ورقم الهاتف المحمول وصلاحيات الوكيل أما فى حالة اضافة المحاسب القانونى لاعتماد الاقرار يتم بالاضافه لما سبق ادخال الرقم القومى للمحاسب ورقم التسجيل الضريبى للمحاسب.





كما قام بشرح كيفية تقديم نموذج 41 و الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الادخال من خلال شيت الإكسيل وبعد ذلك يقوم الموقع بفحص كافة البيانات المدرجة ، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41 .





وبالنسبة لنموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية قال أنه يتم اختيارالشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية ففي هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل والذي به كافة البيانات الخاصة بتلك العمالة حيث يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت ، وبعد اتمام ادخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة ، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار .





وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات فقد أفاد أن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف وكذلك تغير الشريحة المعفاة وكذلك تغير نسب شرائح حساب الضريبة ،وكذلك إلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا اضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وقد قام بشرح كيفية تقديم هذا النموذج كما قام بشرح كيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة إئتمان أو عن طريق البنك .كما قام بشرح ضريبة المرتبات والاجور نماذج 2 و3 و 4 و 5 مرتبات وضريبة المهن الحره .