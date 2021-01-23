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محافظات

عضو مجلس نواب بالإسماعيلية يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 11:27 ص
النائب محمد طلبة
النائب محمد طلبة
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انجي هيبة
قال النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب ، عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، إن حالته الصحية مستقرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار طلبه، أنه قد أصيب أثناء مخالطته للنائب الكابتن حسام غالي عضو مجلس النواب ، الذي أثبتت مسحته إيجابية قبل يومين من إصابة طلبة.

فيما أعلن محمد طلبة، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل بمحل إقامته بالقاهرة لحين انتهاء رحلة علاجه.

وقال النائب محمد طلبة، في بيان له: " التزاما منا بالعمل على طمأنة أهالي القنطرة ومصارحتهم، يعلن مكتب النائب محمد طلبة عن تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وحرصا منه على سلامة أهالي القنطرة الكرام قرر النائب البقاء في العزل بمقر إقامته بالقاهرة وعدم العودة إلى القنطرة إلا بعد أن يستجيب للعلج ، طالبا من أهالي دائرته بالدعاء له .

وأكد مكتب محمد طلبة، حرصه على على قضاء حوائج الناس والعمل على حل مشكلاتهم واستمرار العمل بمكتبه على مدار الساعة واستقبال أهالي القنطرة وتلقى شكاويهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

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