استئناف حركة المرور على طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد السيطرة على انفجار سيارة محملة بالغاز

اعادت ادارة المرور فتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات بعد السيطرة علي انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز الطبيعي.





وتم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، وشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحاما بسبب عمل المرور علي رفع بقايا السيارة واسطوانات الغاز.





وتم التحفظ علي قائد السيارة لسؤاله حول الواقعة فيما تبين أنه مصاب بإصابات طفيفة بالكتف إثر انقلاب السيارة.





وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة الغاز الطبيعي هو السبب في انقلاب السيارة وتعرض بعض الاسطوانات للانفجار.





وأوضح أن السيارة كان علي متنها 250 أسطوانة غاز وتعرضت للانقلاب في الكيلو 86 قرب محطة تحصيل الرسوم.





وأشار إلي أنه وجه الأجهزة التنفيذية وعلي رأسها اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية و مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين والحماية المدنية وهيئة الأسعاف لمكان الحدث.





وقال إنه تم الدفع بـ 7 سيارات أطفاء و 3 سيارات أسعاف والسيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق فقط من اشتعال النيران بها، مؤكدا أنه لا توجد أي إصابات في الحادث.