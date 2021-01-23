لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة وإزالة الإشغالات.. جولات ميدانية لمحافظ القليوبية بالمدن.. صور

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،جولاته الميدانية بمدن ومراكز المحافظة حيث قام بجولة ميدانية بمدن بنها وشبرا الخيمة والخصوص لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة والإشغالات.









بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تركيب أعمدة إنارة بشارع طراد النيل الجاري تطويره ورصفه حيث تم زراعة 50 عمود إنارة جديد بعد توسعة الشارع موجها بنقل الاعمدة القديمة والبدء فورا في رصف الشارع والذي يبلغ طوله 4 كيلومتر بتكلفة 14 مليون جنيه.





كما وجه المحافظ خلال الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال لجنة هندسية متخصصة لإستلام الطريق، وفق ما تم الإتفاق عليه بالمقايسات وتكثيف الأعمال بالموقع لتسليم الطريق حسب الجداول الزمنية المحددة.





كما قام بتفقد اعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها حيث تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس المواطنين مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه حيث اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، وتابع أعمال تركيب واجهات أسوار الكورنيش كما تفقد نماذج المقاعد ، لتعميمها بكورنيش النيل ، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين .





واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 40 مليون جنيه حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بدفع الأعمال واستكمال اعمال الانارة والتشجير بالشارع والعمل علي تحسين الوجهة الحضارية للطريق باعتباره مدخلا مهما لمدينة بنها.





وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.





وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد المحافظ أيضا مشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية لتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمي الطريق.





ووجه "الهجان" الأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها

ثم توجه بعد ذلك لتفقد اعمال رفع تراكمات القمامة من أمام ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد حيث تم رفع 1200 طن خلال يوم واحد موجها بتشجير الشوارع والعمل علي نظافته بشكل مستمر والمتابعة الجيدة وتحرير محاضر فورية لأي مواطن يلقي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها حيث تم توريد 80 صندوق قمامة مختلفة الأحجام لتوزيعها بشوارع حي شرق شبرا الخيمة.





واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع الخصوص موجها ببذل المزيد من الجهد للقضاء علي أى تراكمات بالشارع وتنظيم ثلاث نوبتجيات لرفع القمامة أولا بأول كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات وخصوصا السيارات التي تنقل القمامة من المقلب الوسيط الي المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.