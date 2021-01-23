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محافظات

البدء فى إصلاح شبكات المياه بعمارات كفر شكر.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 10:53 ص
اصلاح شبكات المياه
اصلاح شبكات المياه بعمارات كفر شكر
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالبدء فى إجراءات إصلاح مشكلة وجود المياه أسفل عدد من العمارات السكنية.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إنه تم إجراءات إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل عدد من العمارات السكنية بشارع طراد النيل بالمدينة منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث تم إجراء عملية صيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية (عمارات الملفات) فيما تم تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة وأيضا صب غرف الصرف.

وأشار رفعت إلى أنه يتم أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن أنه جار العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظا على أرواح أهالينا المواطنين وممتلكاتهم مؤكدا أننا نعمل بصفة مستمرة على صيانة واصلاح كافة الخدمات والمرافق فى شتى المجالات لراحة وخدمة أهالينا المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.

من ناحية أخرى أشرف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام ترعة الاسماعيلية، حيث تم إزالة ما يزيد عن 600 طن قمامة ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص بحضور اللواء نادر السعيد رئيس المدينة، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص  ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور. 

وخلال الجولة تبين للمحافظ، وجود سيارات بالمقلب الوسيط تحتاج إلى صيانة شاملة لوجود بعض الأعطال الفنية بها، ووجه المحافظ على الفور بسرعة إصلاحها وضمها لمعدات الوحدة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق.
البدء فى إصلاح شبكات المياه بعمارات كفر شكر.. صور
البدء فى إصلاح شبكات المياه بعمارات كفر شكر.. صور
البدء فى إصلاح شبكات المياه بعمارات كفر شكر.. صور
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