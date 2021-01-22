تحصيل مليار و241 مليون جنيه نظير التصالح مع مخالفات البناء فى القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.









وأكد الهجان أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 7 طلبات تصالح على مخالفات البناء ، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تسلمها من المواطنين 221222 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و241 مليون و779 ألف جنيه.





من ناحية أخرى قام محافظ القليوبية يرافقه اللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية اليوم الجمعة بجولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالمنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية.





وجاءت الجولة بهدف الوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.





وحيث المحافظ المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها.





وأكد الهجان خلال جولته أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تعد الحملة الميكانيكية هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.





وكان محافظ القليوبية قد أجرى بجولة تفقدية بموقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة ، حال عدم إلتزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.





واشار المحافظ إلى أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء قد قامت بتحرير 9119 محضر مخالفة ، وذلك منذ تطبيق القرار في 3 يناير الجاري موجها الشكر للقيادات الأمنية على الجهد المبذول وانتشارهم المكثف بالشوارع لتطبيق القانون حرصا على صحة وأرواح المواطنين.





وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.