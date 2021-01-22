ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية: تحرير 9119 مخالفة ارتداء الكمامة فى مواقف السيارات

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:11 م
محافظ القليوبية :
محافظ القليوبية : تحرير 9119 مخالفة ارتداء الكمامة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بموقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة  لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة ، حال عدم إلتزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.

واشار المحافظ  إلى أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء قد قامت بتحرير 9119 محضر مخالفة ، وذلك منذ تطبيق القرار في 3 يناير الجاري موجها الشكر للقيادات الأمنية على الجهد المبذول وانتشارهم المكثف بالشوارع لتطبيق القانون حرصا على صحة وأرواح المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. 
 
وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم. 

ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 475 محضر عدم ارتداء الكمامة بالقليوبية

محافظ القليوبية: تحصيل مليار و237 مليون جنيه من مخالفات البناء

تحرير 650 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالقليوبية

تحرير 3758 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالقليوبية

ضبط 5 مقاهي ومصادرة 45 شيشة خلال حملة في شبرا الخيمة.. صور

تحرير 340 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في القليوبية

ترشيحاتنا

فرج عامر مهاجما لاعبي بيراميدز: الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل

حلا شيحة تدعو لـ محمد الصغير بعد إصابته بفيروس كورونا

بيراميدز وسموحة.. مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر بعد هدف التعادل

جهاز صغير ورخيص ينقذ حياة مرضى كورونا في المنزل

احذروا القادم.. مدينة سعودية تسجل 3 درجات تحت الصفر

نشعر بالخيانة.. غضب في صفوف الجيش الأمريكي بعد تنصيب بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون