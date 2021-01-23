وزير النقل: ميكنة خطوط السكك الحديد بإشارات كهربائية بنهاية 2021.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم ميكنة خطوط السكك الحديد بإشارات كهربائية نهاية 2021 ونستطيع تقليل زمن التقاطر بين القطارات في كل الخطوط .





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "لدينا 3200 عربة قطار وتعاقدنا على 1300 عربة جديدة ونحن في حاجة لـ كل عربات القطارات".





وتابع كامل الوزير: "أي عربة قطار يمكن تصليحها وتجديدها بثمن أقل من تكلفة العربة الجديدة سيتم رفع كفاءتها وتكون مماثلة للعربات الجديدة ".





ولفت كامل الوزير: "القطار السريع الكهربائي سيتم تشييد حوله أسوار بارتفاع 3 متر خرساني لمنع مرور أي مواطن من أمام السكة".





وأكمل كامل الوزير: "هناك مشروعات تنموية كثيرة في الصعيد في كل المجالات وبالتالي يتم العمل على إنشاء خط قطار سريع من أكتوبر الفيوم وحتى أسوان".





ولفت كامل الوزير: "يتم ربط موانئ البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق القطار السريع وهذا أمر في غاية الأهمية والقطار السريع قناة سويس جديدة ونحن نحمي البضائع المصرية ".