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وزير النقل: ميكنة خطوط السكك الحديد بإشارات كهربائية بنهاية 2021.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:24 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال  كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم ميكنة خطوط السكك الحديد بإشارات كهربائية نهاية 2021 ونستطيع تقليل زمن التقاطر بين القطارات في كل الخطوط .

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "لدينا 3200 عربة قطار وتعاقدنا على 1300 عربة جديدة ونحن في حاجة لـ كل عربات القطارات".

وتابع كامل الوزير: "أي عربة قطار يمكن تصليحها وتجديدها بثمن أقل من تكلفة العربة الجديدة سيتم رفع كفاءتها وتكون مماثلة للعربات الجديدة ".

ولفت كامل الوزير: "القطار السريع الكهربائي سيتم تشييد حوله أسوار بارتفاع 3 متر خرساني لمنع مرور أي مواطن من أمام السكة".

وأكمل كامل الوزير: "هناك مشروعات تنموية كثيرة في الصعيد في كل المجالات وبالتالي يتم العمل على إنشاء خط قطار سريع من أكتوبر الفيوم وحتى  أسوان".

ولفت كامل الوزير: "يتم ربط موانئ البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق القطار السريع وهذا أمر في غاية الأهمية والقطار السريع قناة سويس جديدة ونحن نحمي البضائع المصرية ".
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