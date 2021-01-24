دراسة: فحص الدم يشخص الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب

وجد الباحثون أن مستويات عامل نمو الأعصاب كانت أقل لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب مقارنة بالضوابط الصحية، ويمكن للأطباء استخدام مستويات عامل النمو لمراقبة آثار العلاج المضاد للاكتئاب في البالغين، ويعمل بروتين يسمى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) على تعزيز نمو الخلايا العصبية وبقائها، ومن المعروف أنه يلعب دورًا حيويًا في التعلم والذاكرة والحفاظ على مرونة الدماغ أو "اللدونة".





يقلل الضغط النفسي من مستويات الدم لأحد أشكال البروتين ، يسمى BDNF الناضج (mBDNF) ، وترتبط المستويات المنخفضة بالاكتئاب،

ومع ذلك، فإن اختبارات الدم المتاحة تجاريًا غير قادرة على التمييز بدقة بين mBDNF وسلائفه ، والمعروفة باسم proBDNF. هذا مهم لأن proBDNF يرتبط بمستقبلات مختلفة ويسبب الالتهاب وتنكس الأعصاب.





يقول البروفيسور شين فو زو من جامعة جنوب أستراليا في أديلايد: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الالتهاب في خلايا الدماغ مرتبط بالسلوك الاكتئابي ، ويبدو أن proBDNF ينشط جهاز المناعة"، "لذلك يجب أن نفصلها عن BDNF الناضجة للحصول على قراءة دقيقة."





وجدت الدراسات الحديثة على الحيوانات التي أجراها البروفيسور تشو وزملاؤه أن حقن proBDNF في الدماغ أو العضلات يؤدي إلى سلوكيات اكتئابية.





اختبار يعتمد على الجسم المضاد





يستخدم هذا النوع من الاختبارات ، المعروف باسم "مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم" أو ELISA ، الأجسام المضادة للكشف عن وجود بروتينات معينة.





طبق الباحثون اختبارهم الجديد على عينات دم من 90 مريضًا داخليًا يعانون من اضطراب اكتئابي كبير ، و 15 مريضًا داخليًا يعانون من اضطراب ثنائي القطب ، و 96 مريضًا سليمًا. كان الأشخاص الأصحاء هم الأشخاص الذين حضروا إلى المركز الطبي في مستشفى الأمراض النفسية لإجراء فحص طبي عام ولم يكن لديهم مرض عقلي حاد.





كما قاموا باختبار عينات من 14 شخصًا آخر لديهم تاريخ من محاولات الانتحار في السنوات العشر الماضية. كان كل هؤلاء الأفراد يعيشون في المجتمع ، وبالتالي كان ينبغي أن يتمتعوا بصحة نفسية أفضل من المرضى الداخليين الحاليين.





كشف الاختبار أن المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب لديهم مستويات أقل بكثير من mBDNF في دمائهم مقارنة مع مجموعة التحكم أولئك الذين يعانون من أعراض الاكتئاب الشديدة لديهم مستويات أقل بكثير من أولئك الذين يعانون من أعراض معتدلة بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى الأشخاص الذين كانوا يتناولون مضادات الاكتئاب مستويات أعلى من أولئك الذين لم يتناولوها.





ومن المثير للاهتمام ، أنه لم يكن هناك فرق كبير في مستويات mBDNF بين الأفراد الذين حاولوا الانتحار في الماضي والضوابط الصحية. ومع ذلك ، كانت المجموعة السابقة تعيش في المجتمع وقت الدراسة وقد تكون قد ظهرت عليها أو لم تظهر عليها أعراض الاكتئاب.





يقدر المؤلفون أن الاختبار التشخيصي الذي يعتمد على مقايسةهم ، بنقطة قطع تبلغ 12.4 نانوغرام لكل مليلتر من المصل ، سيكون لديه حساسية 82.2٪ ونوعية 83.3٪. هذا يعني أن الاختبار سيفتقد ما يقرب من 1 من كل 5 أشخاص مصابين بالاكتئاب وسيصبح 1 من كل 5 أشخاص غير مصابين بالاكتئاب مصابًا بالاكتئاب كانت هناك نتائج مماثلة في مجموعة فرعية صغيرة مع اضطراب ثنائي القطب.

مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday