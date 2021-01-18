بعد تكرار حالات الانتحار بسبب كورونا.. كيف تتغلب على شعور الاكتئاب والوحدة في العزل؟

كثرت خلال الأيام الماضية حالات الانتحار بين المصابين بـ فيروس كورونا المستجد بسبب شعور بعضهم بالوحدة والاكتئاب نتيجة فترة العزل سواء داخل المنزل أو في المستشفيات لتلقي العلاج ومنع انتشار العدوى.





وعلق الدكتور وليد هندي استشاري صحة نفسية، على هذا الأمر قائلا" أن الانتحار هو سلوك يأس يتبعه شخص لوضع حد لحياته أمام المشاكل التي يواجهها لإنهاء معاناته في الحياة، فمن ضمن أسباب الأساسية للأنتحار هو نمط الشخصية ، إنخفاض المفهوم نحو ذاته، الإصابة ببعض الأمراض التي قد لا يري من وجهة نظره الشخصية أنه لا برأة منها والتي من ضمنها مرضي الكورونا ، بالإضافة إلي أن أغلبهم يكون لديهم أمراض نفسية فيعتبر 20% من مرضي الأكتئاب يقبلوا على الأنتحار و حاولي 3% من المصابون بالوسواس القهري يحاولوا الأنتحار .





وأضاف وليد هندي في تصريحات لـ صدي البلد، أن الأشخاص التي تقبل على الأنتحار نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يعاني أغلبهم بمجموعة من الأمراض النفسية على رأسها الأعراض الأكتئابية التي يشعر بها نتيجة العزله الاجتماعية والنفسية والتفكير الضبابي في المستقبل، بالإضافة إلي القلق من الموت الذي يصاحب مصابي كورونا فهو من الأمور التي تسرع بوفاة صاحبها.





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قال الدكتور وليد هندي استشاري صحة نفسية، لـ خفض معدلات الأنتحار لدي مرضي كورونا يجب تقديم الدعم النفسي و المعنوي والخضوع لجلسات إرشاد نفسي للمرحلة الأنتقالية بين تواجده في العزل بعد أن كان مع أفراد أسرته و أصدقائه .





قدم استشاري الصحة النفسية بعض النصائح التي تحد من حالات الأنتحار بين مرضي كورونا ..





-الغزو المعرفي و تقديم الحقائق و المعلومات الكاملة و توضيح المضاعفات التي يمكن أن تحدث داخل العزل، و ذلك بعد تهيئة المريض نفسيا و إزالة الرهبة و الخوف المرضي من العزل.

-الأرشاد الديني البسيط و الإيمان بأن الموت و الحياة كلها أمور بيد الله

-يجب على أفراد أسرة المريض أو أصدقائه إرسال رسائل طمأنينة و التواصل بـ "الفيديو كول " عبر مواقع التواصل الأجتماعي و المرئية.

-يجب على طقم التمريض التحدث مع المريض حول حياته لبث روح الأمل و البعد عن فكرة الأنتحار

-ممارسة بعض الهوايات الترفيه البسيطة داخل العزل مثل الرسم

-التنفيس الأنفعالي و الإنصات الجيد مهم و ضروري لمريض كورونا

-تسكين المرضى في الغرف الواسعة وتطل على حديقة المستشفى ويتم طلاء الجدران بالوان مبهجة تبعث على التفاؤل.

- تزويد كل عنبر بكولدير ماء باكواب بلاستيك للاستخدام مرة واحدة لأن مريض الكورونا يشرب كثير

-يجب أن تكون دورات المياة قريبة من غرفة العزل، فالاخراج( حاجة ) انسانية اساسية عندما يواجه الانسان صعوبة في قضائها يصاب بالتوتر الشديد وقد يكتئب.

-من الممكن عمل حفلات سمر بسيطة كنوع من الترفيه عن المرضى



