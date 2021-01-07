باللقاح الصيني.. الصحة: بدء تطعيم مصابي كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت مصادر بوزارة الصحة و السكان، أن عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصيني التابع لشركة سينوفارم، تبدأ في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.









وتابعت المصادر، قائلة: تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكز الواقعة في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.









وأوضحت المصادر، ان التطعيم متوقع ان يبدأ بمنتصف الاسبوع المقبل، طبقا لآليات التوزيع للفئات الاكثر احتياجا للقاح.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 34 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد.









وأوضحت الوزارة، ان المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة، توقيعه على إقرار بالحقن لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم.









وذلك بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات وإداريين مُدربين على أعلى مستوى.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا.









وأوضحت الوزارة ان التسجيل من خلال الرابط التالي:-





https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration









وجاءت أسماء الـ 34 مركزا لتلقي اللقاح كالتالي:-





القاهره:-





مركز طب النزهة





مركز طب القطامية





مركز الزهور بالأسمرات





الجيزة:-





فاكسيرا





مركز صحة ميت عقبة





المركز المتميز بالاخصاص





القليوبية:-





مستشفى معهد ناصر





مستشفى كفر شكر





الإسكندرية:-





مركز الافريقي لصحة المرأة





مركز سموحة لصحة الأسرة





الاسماعيلية:-





مجمع الإسماعيلية





بورسعيد:-





مستشفى النصر





جنوب سيناء:-





مستشفى شرم الشيخ الدولى





شمال سيناء؛-





مستشفى العريش العام





المنوفية:-





مستشفى منوف العام





الغربية:-





معهد كبد المحلة





كفر الشيخ:-





مستشفى قلين الجديدة





مرسى مطروح:-





مستشفى القلب بمجمع المستشفيات





البحيرة:-





معهد الطب القومی بدمنهور





مستشفى دنشال التعليمي





دمياط:-





مركز القلب والجهاز الهضمى





الدقهلية:-





مستشفى منصورة الدولي





الفيوم:-





المركز الطبي بيكمان فارس





بني سويف:-





مستشفي بني سويف التخصصی





السويس:-





وحدة طب أسرة مبارك





المنيا:-





مستشفى سمالوط النموذجي





أسيوط:-





مستشفى الايمان العام





سوهاج:-





مركز القلب والجهاز الهضمي





الشرقية:-





مستشفى الأحرار بالزقازيق





قنا:-





مستشفى قفط التعليمي





الأقصر:-





مستشفى حميات الأقصر





أسوان:-





مستشفى حميات أسوان





البحر الاحمر:-





وحدة صحة الأسرة بالأحياء





الوادي الجديد:-





مستشفى الخارجة العام