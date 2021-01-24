في 5 نقاط .. أهداف صندوق الوقف الخيري بمشروع القانون الجديد

ويستعرض "صدى البلد" أبرز أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري في النقاط التالية :





- ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله تأسيس مقرات أخرى.









‏تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماع اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة من ظروف الفصل التشريعي الأول وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة وقد أبدت الحكومة تمسك به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لي نص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية.









تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر كما تماقش أيضا مشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم

في إطار بدء عمل جلسات المناقشة والعرض لمشروعات القوانين بمجلس النواب السابق والتي لم يخدمها عنصر الوقت لتخرج من أدراج البرلمان ومن ثم تمت إحالتها لدور الانعقاد الجديد، حيث كان أبرز هذه القوانين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري والمقرر مناقشته اليوم الأحد 24 يناير 2021 بلجنة الشئون الدينية والتي بدورها معنية بذلك.- يكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.- يستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.- يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.- يستهدف أيضًا المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.وتواصل لجان البرلمان اجتماعاتها خلال الاسبوع الجاري ، حيث تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد 24 يناير 2021 لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.