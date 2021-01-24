محمد منير وأحمد شيبة.. أغاني جديدة للاحتفال بعيد الشرطة

تحتفل مصر غدا 25 يناير بعيد الشرطة المصرية، بعد أن سطر رجال الأمن ملحمة شهيرة بالإسماعيلية أمام جنود الاحتلال.



وفي التقرير الآتي نرصد أبرز الأغاني التي تم طرحها بهذه المناسبة:

محمد منير



أطلق النجم محمد منير، أغنية وطنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، بمناسبة عيد الشرطة المصرية غدًا، الإثنين، 25 يناير.





وتعاون الكينج محمد منير، في أغنية "أبطال رجالة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر خالد محسب.





ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب غدا، الإثنين، بالتزامن مع عيد الشرطة، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج أكرم فاروق.





كان الفنان محمد منير، عن تطورات حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية أثناء تحضيره لألبومه الجديد "باب الجمال".