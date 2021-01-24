محمد منير وأحمد شيبة.. أغاني جديدة للاحتفال بعيد الشرطة

تحتفل مصر غدا 25 يناير بعيد الشرطة المصرية، بعد أن سطر رجال الأمن ملحمة شهيرة بالإسماعيلية أمام جنود الاحتلال.
وفي التقرير الآتي نرصد أبرز الأغاني التي تم طرحها بهذه المناسبة:
وفي التقرير الآتي نرصد أبرز الأغاني التي تم طرحها بهذه المناسبة:
محمد منير
أطلق النجم محمد منير، أغنية وطنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، بمناسبة عيد الشرطة المصرية غدًا، الإثنين، 25 يناير.
وتعاون الكينج محمد منير، في أغنية "أبطال رجالة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر خالد محسب.
ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب غدا، الإثنين، بالتزامن مع عيد الشرطة، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج أكرم فاروق.
كان الفنان محمد منير، عن تطورات حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية أثناء تحضيره لألبومه الجديد "باب الجمال".
وقال منير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي": "الحمد لله أنا بخير، وأحب أطمن الجمهور على صحتي، أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي بسبب المرض والمستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفى عني وصحتي جميلة جيدة".
آية عبد الله ومجد القاسم
أطلقت المطربة الشابة آية عبدالله والمطرب الكبير مجد القاسم أغنية "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم.
الأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق، وإنتاج أحمد منير، وأعربت المطربة آية عبدالله عن سعادتها بالغناء لمصر وغنائها مع المطرب مجد القاسم الذى وصفته بالفنان المتواضع.
وتقول كلمات الأغنية :
لو هاتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ
عن شواريعها و مبانيها عن طيبه روح اهاليها
اه عن نيل اصله من الجنه و ترابها مسك و حنه
عن نسمة ساعة عصر لو هاتكلم عن مصر
الله علي الاهرامات و سنين. بيحيكها الزمان
الله خان الخليلي و الحسين و الذكريات
الله علي احلي جيره و الدفا بين الصحاب
عن شواريعها و مبانيها عن طيبه روح اهاليها
اه عن نيل اصله من الجنه و ترابها مسك و حنه
أحمد شيبة
قرر الفنان احمد شيبة طرح أغنية جديدة بعنوان "همه دول رجالتك" بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة فى 25 يناير 2021.
قرر الفنان احمد شيبة طرح أغنية جديدة بعنوان "همه دول رجالتك" بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة فى 25 يناير 2021.
الاغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.