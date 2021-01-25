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مرأة

خليكي دفيانة.. حيل سريعة لتخفيف أعراض نزلات البرد

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تكثر الإصابة بنزلات البرد والزكام خاصة ممن لديهم مناعه ضعيفة يمكنك تخفيف أعراض البرد المزعجة بمجموعة علاجات طبيعية سريعة.

إليك أفضل علاج للزكام والتهاب الحلق الشديد يقدمها موقع ""webmd.

النفخ بلطف

 أفضل طريقة للتخلص من إنسداد الأنف هى الضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك أثناء النفخ بلطف لتنظيف الأخرى.من المهم أن تنفث أنفك بانتظام عندما تكون مصابًا بنزلة برد بدلًا من استنشاق المخاط مرة أخرى إلى رأسك.

الماء الدافىء والملح 
يساعد الشطف بالماء المالح على كسر احتقان الأنف فقط امزجى ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ و أغلقى إحدى فتحتي الأنف عن طريق الضغط بإصبعك الخفيف مع رش خليط الملح في فتحة الأنف الأخرى

ابق دافئة 
لعلاج الزكام والحفاظ على الدفء والراحة عند إصابتك بنزلة برد أو الأنفلونزا  يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة. هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد. لذا أعطها القليل من المساعدة عن طريق الراحة.

أفضل علاج للزكام الشديد
صدق أو لا تصدق ، تلك الأعراض المزعجة التي تعاني منها هي جزء من عملية الشفاء الطبيعية - دليل على أن الجهاز المناعي يكافح المرض. وبالتالي ، إذا عانيت من حمى معتدلة لمدة يوم أو يومين، فقد تسرع الشفاء في الواقع.

السعال هو عرض منتج آخر. يزيل الممرات التنفسية من المخاط السميك الذي يمكن أن يحمل الجراثيم إلى رئتيك وبقية جسمك. من الأفضل علاج هذا الأنف المحتقن بشكل معتدل

المراجع webmd
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