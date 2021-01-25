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رياضة

الزمالك يقرر غلق ملف رحيل الثنائي أوناجم وأحداد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى


كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولو النادي الأبيض قد قرروا، بشكل رسمي، إغلاق ملف رحيل الثنائي المغربي "محمد أوناجم وحميد أحداد"، ليستمر اللاعبان مع القلعة البيضاء لنهاية الموسم الحالي.

وكان هناك اتجاه قوى لرحيل أحد الثنائي المغربي أحداد أو أوناجم للتعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، لكن استمرار مصطفى محمد وتأجيل رحيله وعدم تلقى أحداد وأوناجم عروضا قوية للرحيل دفع مسئولى الزمالك للتمسك بالثنائي لنهاية الموسم وعدم رحيلهما فى الميركاتو الشتوي الجاري.

وتلقي أوناجم وأحداد عدة عروض محلية ومغربية، لكن الثنائي تمسك بالاستمرار مع الزمالك أو الانتقال لأحد أندية الخليج.

في سياق مختلف، عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة خاصة مع المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، بناءً على رغبة الأخير الذى طلب عقد الجلسة مع المدير الفني، لمعرفة أسباب استبعاده من المباريات الأخيرة عقب عودته من الإصابة.

وأكد باتشيكو لحميد أحداد أنه يثق فى إمكانياته الفنية وخبراته وأنه سيكون إضافة قوية للفريق، ولكن طلب باتشيكو من أحداد ضرورة تقديم أفضل ما لديه واستغلال الفرص التى سيمنحها له وفقا لظروف كل مباراة، مشددا عليه أن الفريق يحتاج جهود جميع اللاعبين نظرا لضغط المباريات وخوض الفريق أكثر من بطولة على مدار الموسم.
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