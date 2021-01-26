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سيارات

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:02 ص
كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022
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كريم عاطف

أعلن فريق موقع Koaeca الشهير الخاص بالتصميمات التوقيعية للسيارات، عن الشكل الجديد للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، التي ظهر موخرا لها العديد من الصور التجسسية .


وكانت قد أعلنت شركة كيا في السابق عن قوة محرك السيارة الجديدة سبورتاج موديل 2022 ، والتي ستستمدها من محركات ذات سعة 1.6 لتر تربو ومحرك ذو سعة 2.5 لترًا جديدًا، وبنسبة كبيرة جدًا لن تتوفر السيارة بخيار محرك الديزل .


ويقول فريق موقع Koaeca ، ان السيارة كيا سبورتاج متواجدة بالأسواق منذ الجيل الأول الذي انطلق عام 1993، وهي اللحظة التي كانت نقطة تحول لشركة كيا في الأسواق العالمية .


وأضاف فريق Koaeca ، انه منذ هذه الفترة تحولت كيا من سيارة رياضية متعددة الأغراض في تصميم عادي إلى تصميم أقرب للتصميمات الفاخرة، وتتبع سبورتاج في تصميمها سيارة تيلورايد الفاخرة التي تقدم من نفس الشركة.

والجدير بالذكر ان النسخة الحالية من السيارة كيا سبورتاج تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لترًا يولد قوة 140 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 161 نيوتن. متر، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتستطيع سيارة كيا سبورتاج التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.


كما اكد العديد من الخبراء في عالم السيارات ان كيا سبورتاج موديل 2022 ، سيتم الكشف الرسمي عنها في أبريل من العام الجاري .

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة
كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة
كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة
كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة
كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة
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